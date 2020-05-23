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Dominik'teki Acun Ilıcalı yoksul aileleri unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 15:00 | Son Güncelleme

Survivor 2020 çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın maddi durumu iyi olmayan ailelere Ramazan Ayı boyunca yardım yaptığı ortaya çıktı.

Dominik'teki Acun Ilıcalı yoksul aileleri unutmadı

Snob Magazin'den Arif Hür'ün özel haberine göre; Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 51 milyon TL bağış toplayarak dikkat çeken Acun Ilıcalı'dan bir yardım hamlesi daha geldi.

Survivor 2020 çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, Türkiye'de yaşayan yoksul aileleri unutmadı. Ilıcalı'nın Ramazan Ayı boyunca Esenyurt'ta yaşayan roman vatandaşa gıda yardımında bulunduğu öğrenildi. Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı yoksul aileleri unutmadıIlıcalı, tam 750 haneye gıda yardımında bulundu.

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