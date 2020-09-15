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Domuz sanıp ateş etti, komşusunu vurdu

MUĞLA HABERLERİ  | 15.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iddiaya göre evinin yakınından gelen gürültüyü domuzun çıkardığını sanıp, ateş eden bir kişi komşusunu vurdu.Edinilen bilgiye göre, Yangı Mahallesi’nde yaşayan emekli öğretmen Sabahattin Yücel (63), sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çayır mevkiinde bulunan nar bahçesine gitti.

Domuz sanıp ateş etti, komşusunu vurdu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iddiaya göre evinin yakınından gelen gürültüyü domuzun çıkardığını sanıp, ateş eden bir kişi komşusunu vurdu.
Edinilen bilgiye göre, Yangı Mahallesi’nde yaşayan emekli öğretmen Sabahattin Yücel (63), sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çayır mevkiinde bulunan nar bahçesine gitti. İddiaya göre karanlıkta duyduğu gürültüyü domuzun çıkardığını düşünen Sabahattin Yücel’in bahçe komşusu Ali S. sesin geldiği yere tüfeği ile ateş etti. Ali S. ateş ettiği yere yaklaşınca bahçe komşusu Yücel’i kanlar içinde yerde buldu. Yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sabahattin Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan Ali S., ise gözaltına alındı. Yücel’in cesedi Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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