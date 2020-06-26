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Domuza tuzak kurup ölüme terk ettiler

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 22:43 | Son Güncelleme

Bodrum’da tel kapana tuzak kurularak yakalanan domuzu ölüme terk ettiler.

Bodrum’da tel kapana tuzak kurularak yakalanan domuzu ölüme terk ettiler. Belediye ekipleri domuzu kurtarmak için seferber oldu.
Yalıkavak Mahallesinde bir vatandaş tarafından domuzlar bahçesine girmesin diye kurduğu tuzak bu kadarına da pes dedirtti. Aç kalan domuz aynı bahçeye girince domuzlar için hazırlanmış tuzağa düştü. Ağzından ve boynundan yakalanan domuz bahçede ölüme terk edildi. Kurduğu tuzaktan bir türkü kurtulamayan domuzun inlemesi üzerine bahçeye gelen bazı hayvanseverler yaralı domuzu gördü. Bodrum Belediyesi Veteriner Hizmetlerine haber veren vatandaşlar, domuzun yaralı olduğunu ve saldırgan olduğunu söyledi. Alınan ihbar üzerine domuzu kurtarmak için harekete geçen görevliler önce domuzu iğne ile sakinleştirdi. Yaklaşık 80 kg ağırlığındaki erkek domuz sakinleştirildikten sonra Veteriner Hekim ve diğer görevlilerce tel ağdan kurtarıldı. Ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan yaban domuzu tedavi için Geçici Hayvan Barınağına götürüldü. Birkaç gün daha tedavisi devam edecek olan yaban domuzu daha sonra doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

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