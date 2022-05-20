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"Don Kişot " balesi "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında sahnelenecek

20.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Don Kişot " balesi "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahnesine taşınan "Don Kişot " balesi, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre eser, 30 Mayıs ve 1 Haziran'da Türk Telekom Opera Salonu'nda izlenebilecek.

Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869'da Moskova Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, klasik balenin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu 2 perdelik bale eserinde, "Don Kişot"u Alkış Peker, Alper Akalın, "Sancho Panza"yı Ürün İndere, "Gamache"yi Özerk Tozkoparan ve Onur Tunay, "Lorenzo"yu Kerem Kuraner ve Ahmet Eroğlu, "Espada"yı Nuri Arkan, "Mercedes"i ise Deniz Kılınç Tunçeli ile Julia Hartmann dönüşümlü olarak oynayacak.

Eserde ayrıca Merve Topaldemir, Asena Ökte, Maia Ito, Zeynep Güçoğlu, Ayça Anıl, Can Bezirganoğlu, Alican Güçoğlu, Berfu Elmas, Ami Naito, Batur Büklü, Çağatay Özmen, Zuhal Karaca ve Özlem Özgen Ovacıklı da dans edecek.

Koreografisini Marius Petipa'nın yaptığı eserde, orkestra şefi Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da yer alacak.

Orta Çağ şövalye hikayelerine saplantılı derecede meraklı Don Kişot'un gezgin bir şövalye olmaya karar verip yaveri Sancho Panza ile yaşadığı maceraları işleyen eserin dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını Önder Arık, koreografisini ise Beyhan Murphy gerçekleştirdi.

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