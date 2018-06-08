SPOR

Donald Trump, Stephen Curry ve LeBron James'i Beyaz Saray'a davet etmeyecek!

NBA HABERLERİ  | 08.06.2018 22:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, NBA'de bu sezon şampiyon olacak takımın oyuncularını Beyaz Saray'a davet etmeyeceğini söyledi.

Donald Trump, Stephen Curry ve LeBron James'i Beyaz Saray'a davet etmeyecek!

Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, NBA'de Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında devam eden sezon finaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki takımın yıldız oyuncuları Warriorslı Stephen Curry ve Cavalierslı LeBron James'ten bahseden Trump, "Ne LeBron James'i ne de Stephen Curry'i Beyaz Saray'a davet ettim. Hangisinin takımı şampiyon olursa olsun oraya giremeyecekler." diye konuştu.

All-star LeBron James, konuyla ilgili hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bu seriyi kim kazanırsa kazansın kimse Beyaz Saray'a davet edilmek istemiyor. İki takımın da oraya gitmeyeceğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Warriorslı Curry ile Kevin Durant ise James'in görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdi.

Benzer tartışmalar geçen sezonun ardından da yaşanmış ve Warriorslı oyuncular, şampiyonluğun ardından Beyaz Saray'a gitmemişti.

curry-lebron

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Warriors şampiyonluktan bir maç uzaktaWarriors şampiyonluktan bir maç uzakta
Golden State Warriors 122 - 103 Cleveland CavaliersGolden State Warriors 122 - 103 Cleveland Cavaliers
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA Donald Trump stephen curry lebron james

En Çok Okunan Haberler

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Brad Wanamaker Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti

Brad Wanamaker Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Donald Trump, Stephen Curry ve LeBron James'i Beyaz Saray'a davet etmeyecek!

Donald Trump, Stephen Curry ve LeBron James'i Beyaz Saray'a davet etmeyecek!

Warriors şampiyonluktan bir maç uzakta

Warriors şampiyonluktan bir maç uzakta

Golden State Warriors 122 - 103 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 122 - 103 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 124 - 114 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 124 - 114 Cleveland Cavaliers

NBA’de Twitter skandalı! Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz...

NBA’de Twitter skandalı! Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz...

NBA'de finalin adı değişmedi

NBA'de finalin adı değişmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.