YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Donan Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi

Donan Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi

ARDAHAN HABERLERİ  | 27.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Donan Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi

Ardahan'ı ziyaret eden turistler, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezinti yaptıktan sonra halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Ardahan-Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra 2'nci büyük gölü olan Çıldır'da, göl yüzeyindeki buz tabakası özellikle kıyı kesiminde 40 santimetreye kadar ulaştı.

Hafta içi olmasına rağmen bölgeye gelen turist kafileleri, güneşli havayı fırsat bilerek atlı kızak keyfini yaşadı, buz üstünde halay çekti.

Ziyaretçilerden Güliz Yaldız, Adana'dan bölgeyi ziyarete geldiğini söyledi.

Çıldır Gölü'nün donmuş halini herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Yaldız, "Bizim buralarda ruh var, tarih var. Biz buraları gezerken bunu yaşıyoruz. Her dönem ailece buraya gezmeye geliyoruz. Bu doğal güzelliğin daha da değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Atlı kızakçılardan Tekin Akçay da son günlerde bölgeye gelen turistler nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bugün özellikle Adana'dan gelen gruplar vardı. Misafirlerimizle birlikte müzik eşlinde hem atlı kızak keyfini yaşattık, hem halay çektik. Amacımız buraya gelen turistlerimize unutulmaz bir an yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Atlı kızak keyfi Çıldır Gölü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Ardahan Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
12:27
İkindi
15:31
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Ardahan Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Arzu Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uzunkaya’dan Vali Masatlı’ya teşekkür ziyareti

Uzunkaya’dan Vali Masatlı’ya teşekkür ziyareti

Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi

Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi

Çıldır kış festivali iptal edildi

Çıldır kış festivali iptal edildi

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.