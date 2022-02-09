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Donan Çıldır Gölü'nde otomobillerle yapılan ileri sürüş eğitimi sona erdi

09.02.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Off-Road Şampiyonu ve eğitmen Ertan Nacaroğlu: - "İleri sürüş eğitimleri veriyoruz, kaygan zemin içerisinde buz, kar, ıslak zemin, toprak zeminler var. Bunlar içerisinde en iyi parkur buz ve kar üstünde sürüş" - Eğitim alanlardan Erdil Aras: - "Bir otomobil buzda nasıl güvenli hareket ettirilir, güvenli sürüş nasıl yapılır, hocamızın eşliğinde kontrollü şekilde bu eğitimleri aldık"

Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde düzenlenen ileri sürüş eğitimi tamamlandı.

Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bir yarış takımı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarına kar ve buz üzerinde ileri sürüş eğitimi verdi.

Şirketin "yarış ekibi"nin buz kaplı göldeki eğitimi iki araçla gerçekleştirildi. Şampiyon pilotların verdiği eğitimlerde buz ve karda araç kullanma konusunda katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Güvenli sürüş ve kış lastiklerinin öneminin de anlatıldığı eğitimlerde ilk olarak katılımcılar araçları göl üzerinde kullanan pilotların yanında oturdu.

Pilotları izleyen katılımcılar daha sonra direksiyon başına geçerek araçları kullandı.

Çivili lastik ve kış lastiği takılı araçları kullanan katılımcılar Çıldır Gölü üzerindeki eğitimlerini tamamladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonu ve eğitmen Ertan Nacaroğlu, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nde iyi deneyimler kazandıklarını ifade ederek, "İleri sürüş eğitimleri veriyoruz, kaygan zemin içerisinde buz, kar, ıslak zemin, toprak zeminler var. Bunlar içerisinde en iyi parkur buz ve kar üstünde sürüş, şu an da en iyi yerdeyiz. Çıldır inanılmaz güzel bir yer, manzarası da çok iyi. Bu parkurun önemli bir özelliği, en ufak bir taş, kaya, ağaç yok yoldan çıksanız bile ne araca ne de kendinize zarar veriyorsunuz, son derece güvenli bir eğitim parkuru oluşturuldu." diye konuştu.

Eğitim alanlardan Erdil Aras da, "Bir otomobil buzda nasıl güvenli hareket ettirilir, güvenli sürüş nasıl yapılır, hocamızın eşliğinde kontrollü şekilde bu eğitimleri aldık." dedi.

İlk defa buz üzerinde araç kullandığını ve oldukça verimli eğitim aldığını ifade eden Aras, "Buz denince akla kontrolsüzlük geliyor, burada kontrolsüzlük kontrollü hale nasıl getirilir hocalarımız bize öğretti. Kullandığımız kış lastiği ve sürüş tekniğinin incelikleriyle nasıl sonuç elde ediyoruz onları gördük. Türkiye şampiyonlarından bu eğitimleri almak çok keyifli ve bilgilendiriciydi." ifadesini kullandı.

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