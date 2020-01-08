YURTHABER
  4. Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotu "Mırmır"

Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotu "Mırmır"

ARDAHAN HABERLERİ  | 08.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır", yüzeyi buz tutan göl üstünde gezinenlerin ilgi odağı oluyor - "Mırmır"ın sahibi Atalay Uzunkaya: - "Göl donmaya başladığında Mırmır ziyaretçilerle buz üstünde tur atmanın keyfini çıkarıyor. Bu da insanların ilgisini çekiyor" - Ziyaretçi Özgür Özden: - "Buraya her geldiğimizde Mırmır'ı görüyoruz. Kendisini çok seviyoruz"

GÜNAY NUH - Kış mevsiminde havaların soğumasıyla yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır", yüzeyi buz tutan gölün maskotu haline geldi.

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile dikkati çekiyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılmasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken Çıldır Gölü'nün maskotu ise sahildeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır". Balık lokantasının sahibi Atalay Uzunkaya tarafından 3 yıl önce sahiplenen "Mırmır", kış mevsiminde donan Çıldır Gölü üzerinde ziyaretçilerle gezinmenin keyfini sürüyor.

Gölde gezinti yapan yerli ve yabancı turistler, sevimliliği ile ziyaretçilerin maskotu olan "Mırmır" ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kedinin sahibi Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mırmır"ın son yıllarda Çıldır Gölü'nün ilgi duyulan unsuru haline geldiğini belirtti.

"Mırmır"ın sadece restoran içinde kalmakla yetinmediğini anlatan Uzunkaya, "Göl donmaya başladığında Mırmır ziyaretçilerle buz üstünde tur atmanın keyfini çıkarıyor. Bu da insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar Mırmır'ın buz üzerinde dolaştığını gördüklerinde fotoğrafını çekmeye çalışıyor." dedi.

Gölü ziyarete gelen öğretmen Özgür Özden da Çıldır Gölü'ne her gelişte "Mırmır"ı gördüğünü vurgulayarak, "Kendisini çok seviyoruz. O da bizimle dolaşmaya başlayınca kendisini sevdiriyor." diye konuştu.

Özlem Özden de buz üstünde "Mırmır" ile dolaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Lösemi tedavisi gören çocuğa anlamlı ziyaretLösemi tedavisi gören çocuğa anlamlı ziyaret
Yardım kömürlerini çöpe atıldıYardım kömürlerini çöpe atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü Çıldır Gölünün maskotu Kedi Mırmır

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Ardahan Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:27
Öğle
12:20
İkindi
14:42
Akşam
17:04
Yatsı
18:29

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Arzu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Demir, muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Demir, muhtarlarla bir araya geldi

Onurlu Hanak halkı en güzel hizmetlere layıktır!..

Onurlu Hanak halkı en güzel hizmetlere layıktır!..

Hamza Bektemur'un Ramazan Bayramı mesajı

Hamza Bektemur'un Ramazan Bayramı mesajı

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

Donan Çıldır Gölü üzerinde buz hokeyi maçı

Donan Çıldır Gölü üzerinde buz hokeyi maçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.