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Donan su sayacına ateşle müdahaleye dikkat

19.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Denizli’de sıcaklıkların düşmesi ile DESKİ Genel Müdürlüğü olası sayaç donlarına karşı vatandaşları uyarıda bulunarak, donmalara karşı sıcak su ve ya ateş ile müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan aşırı soğuklarda korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine uyarıda bulundu.

Denizli’de sıcaklıkların düşmesi ile DESKİ Genel Müdürlüğü olası sayaç donlarına karşı vatandaşları uyarıda bulunarak, donmalara karşı sıcak su ve ya ateş ile müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan aşırı soğuklarda korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine uyarıda bulundu. Özellikle Denizli’nin yüksek kesimlerindeki bölgelerde yaşanan aşırı soğuklarda, sayaçlar ve açıkta kalan su borularının cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması gerektiği ifade edildi. Sayaçların donması, patlaması veya su sızıntısı durumlarında derhal vanasının kapatılmasını öneren DESKİ, bu durumda Alo 185 Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini belirtti.

Ateşle müdahale etmek yanlış
Su sayaçları ya da su boruları donan abonelerin donmaya karşı sıcak su veya ateşle müdahale etmelerinin yanlış olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, söz konusu yöntemlerin su sayaçlarını kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çektiler.

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