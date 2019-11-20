Donar: 62 - Pınar Karşıyaka: 79 (FIBA Erkekler Avrupa Kupası)

Groningen kentindeki MartiniPlaza'da oynanan ve ev sahibi ekibin ilk çeyreğini 16-12 önde geçtiği maçın devresi 31-31 berabere sona erdi.

Mücadelede üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 51-47 önde giren Pınar Karşıyaka, salondan 79-62 galip ayrıldı.

Grupta lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini ve üst turu garantiledi.

