Donar: 62 - Pınar Karşıyaka: 79 (FIBA Erkekler Avrupa Kupası)

Groningen kentindeki MartiniPlaza'da oynanan ve ev sahibi ekibin ilk çeyreğini 16-12 önde geçtiği maçın devresi 31-31 berabere sona erdi.
Mücadelede üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 51-47 önde giren Pınar Karşıyaka, salondan 79-62 galip ayrıldı.
Grupta lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini ve üst turu garantiledi.
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