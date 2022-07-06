Dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıktan bebek yapıyorlar

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da atık malzemelerden ve kullanılamayacak durumdaki eşyalardan farklı ürünler ortaya çıkaran çocuklar, geri dönüşüm bilinci kazanıyor.

Görele Halk Eğitimi Merkezince açılan "Çocuklar İçin Dekoratif Ahşap Süsleme" kursuna katılan 13 çocuğa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında atıklardan farklı ürünlerin nasıl yapılacağı öğretildi.

Haziranda başlayan ve bir ay daha sürecek kurs kapsamında ilk olarak kullanım ömrünü tamamlamış yemek sunum tahtalarını boyayıp aparatlarla askılığa dönüştüren çocuklar, eski çoraplardan da kukla yapıyor.

Her bir atığı farklı ürünlere dönüştürmek için emek harcayan çocuklar, dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıklardan bebek, eskimiş pantolonlardan çanta, kağıt bardaklardan kalemlik, gözlük kutularından cüzdan gibi çok sayıda eşya ortaya çıkarıyor.

Usta öğretici Serap Tavacı, AA muhabirine, Sıfır Atık projesine yönelerek ürünler yapmanın öğrencilerin daha çok dikkatini çektiğini söyledi.

Atık malzemelerden yeni ürünler yapabilmenin çocukları daha çok mutlu ettiğini dile getiren Tavacı, "Çocuklar burada hiçbir şeyi atmamayı öğrendi, geri dönüşümün ne kadar özel olduğu konusunda bilinçlendiler." dedi.

- "Düğme dikmeyi öğreniyorlar, iğne ile tanışıyorlar"

Tavacı, kursta 100'den fazla ürün ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Giyilmeyecek bir çorap kursta kuklaya dönüştü, çocuğun artık giyemediği, küçük gelen pantolonu bir çantaya dönüştü. Şu anda çocuklar çoğu şeyi atmıyor, yedikleri bir çikolatanın kağıdını bile saklayabiliyorlar. Bunun yanında el becerileri de gelişiyor. Düğme dikmeyi öğreniyorlar, iğne ile tanışıyorlar. Hem el becerisi hem de çevre bilinci gelişiyor."

Kurstaki çocuklardan Sena Dikbaş da kullanılan ürünleri çöpe atmak yerine değerlendirmek istediğini ifade ederek, "Kestiğim el işi kağıtlarını atmıyorum, onlarla küçük köpekler, kediler yapıyorum. Çöpe atılacak yumurta kolilerinden tırtıl, kaplumbağa, salyangoz yapabiliyorum." diye konuştu.

Dikbaş'ın annesi Ayşe Aycı da kızının evde kavanoz, poşet ve içecek şişeleri gibi bir çok ürünü değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Yumurta kolisi, süt kutusu gibi ürünleri çöpe attığımda kızım gidip onları alarak değerlendiriyor. Bazen de çöpe atılacak kolileri, kutuları ben kızarım diye yatağının altına saklıyor." dedi.

Kızı Sena'nın bazı zamanlarda dışarıda bulduğu kutuları da eve getirerek farkı ürünlere dönüştürdüğünü anlatan Aycı, hayvanlar için de kutulardan yuva yaptığını söyledi.

Dilara Ekiz de "Bazen dışarıda yerde plastik kaşık görüyorum, alıp eve götürüp yıkayıp ondan bebek yapıyorum. Bazen de dondurma çubuğunu kitap ayracı olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

