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Dondurucu soğuk suda eğitim yapıyorlar

İHA İHA
22.03.2024 10:02
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Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (MAK), soğuk havaya aldırış etmeden denizde yaz hazırlıklarına başladı.

Dondurucu soğuk suda eğitim yapıyorlar

MAK personelleri, boğulma olaylarına karşı eğitim aldı.
Haftada bir olmak üzere eğitim yapan Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, yaz aylarınla ilçenin kumsal ve plajlarında boğulma vakalarına karşı eğitim alıyor. Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, zor hava şartlarına rağmen eğitimlerini sürdürüyor. Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, Güzelyalı İDO iskelesi yakınlarında beş personelle eğitimi tamamladı. Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği’nde gönüllülerle beraber toplam 40 personel görev alırken, ekipler Marmara Denizi açıklarında batan ‘Batuhan A’ gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmalarına da katıldı.

Öte yandan, 6 şubat depreminde de görev alan ekipler, haftada bir olmak üzere eğitimlerini sürdürüyor.

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