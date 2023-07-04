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Dönence dizisindeki Rüzgar'ın hastalığı Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

04.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisinde Doğa Karakaş'ın hayat verdiği Rüzgar'ın hastalığı olan Asperger Sendromu merak konusu oldu. Kanal D'nin yeni yaz dizisi 4 Temmuz 2023 Salı günü izleyici ile buluşuyor. Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Karakaş'ın yanı sıra Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ gibi oyuncular da yer alıyor. Peki, Dönence dizisindeki Rüzgar'ın hastalığı Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Dönence dizisindeki Rüzgar'ın hastalığı Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Asperger Sendromu ile ilgili araştırmalar, Dönence dizisinde Rüzgar karakterinin hastalığı olması nedeniyle hız kazandı. Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldı. Dönence, İsrail yapımı "Exceptional" isimli diziden uyarlandı. Dönence dizisindeki Rüzgar'ın hastalığı Asperger Sendromu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Asperger Sendromu belirtileri...

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ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğunun bir çeşidi olarak bilinmektedir. Hastalık, adını Hans Asperger'den almıştır. Asperger Sendromu, halk arasında klasik otizimle karıştırılsa da onu klasik otizmden farklı kılan, daha az şiddetli semptomları ve dil gecikmelerinin olmamasıdır. Sosyal iletişimde güçlük ve takıntılı davranışlar gösteren Asperger Sendromlu bireyler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar.

Aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problem olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sıkıntıları olabilir.

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ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Asperger Sendromuna sahip kişilerin en yaygın belirtisi 1 konu üzerine yoğunlaşıp o konuya takıntılı olmaları ve zeki olmalarına rağmen sosyal becerilerde zorluk yaşamalarıdır.

Asperger Sendromu belirtileri:

-Göz teması kurmamak

-Yalnız vakit geçirmek istemek

-Eksik mimik kullanma ve mimikleri anlayamama

-İroni ve mizahı anlamama

-Düzensiz konuşma

-Ses ve el hareketlerini kontrol edememe

-Tekrarlayan davranışlar

ASPERGER SENDROMUNUN TEDAVİSİ

Asperger sendromunun tedavisi yoktur. Ancak bazı tedavi yöntemleri kişinin hayatını kolayştırabilir. Sosyal ve iletişim becerilerine geliştirecek terapiler sendroma sahip kişinin günlük yaşamını kolaylaştırır. Bazı durumlarda hekimler ilaç tedavisi önerebilir. Anne ve babanın bilinçlendirilmesi Asperger sendromunas sahip çocuğun yaşamı için oldukça önemlidir. Teşhisin erken konulması bireyin yaşam süreci için çok önemlidir.

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DÖNENCE DİZİSİ KONUSU

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.
Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.
Zaman zaman kalp kıran, zaman zaman nefes kesici ama çoğu zaman hayat değiştirici olan aşk, gerçekten fedakârlık yapmaya değer bir şey midir? Yoksa aşk engel tanımayacak kadar güçlü müdür? Emir (Miro), Gece ve Özgür’ün arasında yaşanacak tüm olaylar izleyicilerin aşka bakış açısını bir kez daha değiştirecek.

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