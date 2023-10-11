DÖNENCE FİNAL BÖLÜMÜ izle! KANAL D Dönence dizisi 14. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Dönence yeni bölümü izleme ekranına ilişkin aramalar yoğunluk kazandı. Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ele alıyor. Dizide, Emere Kınay 'Cem'; Caner Topçu 'Özgür'; ve Sümeyye Aydoğan 'Gece' rolünü canlandırıyor. Diziyi yakından takip edenler merakla final bölümünü beklemeye başladı. Dönence'nin final bölümü 11 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak. İşte Dönence son bölüm özeti...

DÖNENCE FİNALİ NE ZAMAN?

İlk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı ekranlara gelen Dönence, her çarşamba akşamı Kanal D'de ekranlara geliyor. Dönence dizisinin yeni bölümü olan final bölümü bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

DÖNENCE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin 13. bölümünde;

Özgür, ailesinin ölümüne kimin sebep olduğunu bulabilecek mi?

Anne ve babasının neden ve nasıl öldüğü gerçeğini öğrenmek için çabalayan Özgür kardeşi Rüzgar’ın masum olduğuna inanmak ister fakat içten içe kafasında soru işaretleri kalır. Rüzgar ise anne ve babasının ölümüne sebep olan ejderha dövmeli adamı görür. Peki, bu ejderha dövmeli adam kimdir? Özgür, anne ve babasının neden öldüğünü öğrenebilecek midir?

Harun, Olgun ailesinin arasına sızmak için elinden geleni yaparken diğer tarafta köşeye sıkışacağı bir durumla karşı karşıya kalır. Gülce yaşadığı krizi yavaş yavaş atlatmaya başlamışken, İstanbul’a okumaya giden Gece ise kendisini yalnız hisseder. Gece ve Özgür birbirlerine duydukları aşkla tekrar bir araya gelebilecekler midir?

DÖNENCE DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dönence dizisinin 14. (final) bölümünde;

Çıkan yangında Rüzgar içeride kalmıştır. Özgür kardeşini kurtarmak için her şeyi yapar. Rüzgar yaşayacak mı?

Özgür ve Gece gerçekleri öğreniyor!

Özgür, Cem'in karşısına geçerek Gece'yi sevdiğini söyler. Öte yandan Miro, Özgür'ün kaçakçı olduğunu iddia eder. Ancak Özgür'ün suçlu olmadığı kısa süre içerisinde anlaşılır. Oklar, Harun'u gösterir. Verda, Harun'un geçmişi ile ilgili araştırma yapar ve onun tehlikeli biri olduğunu öğrenir. Öte yandan Özgür, anne ve babasını öldürenin Harun olduğunu öğrenir.

DÖNENCE 14. BÖLÜM (FİNAL) TEK PARÇA İZLE!

Dönence dizisinin 14. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



