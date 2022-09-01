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Döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında hapis istemi

01.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki dükkanında döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan B.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki sanık B.K'ye ait döner salonunda uyuşturucu saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Sanığın, dükkanında V.K'ye döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı ve adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile hassas terazi de ele geçirdiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu anlatılarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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