YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Donmak üzere olan yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Donmak üzere olan yavru köpeklere belediye sahip çıktı

VAN HABERLERİ  | 14.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Donmak üzere olan yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Başkale Belediyesi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, sokakta soğuktan donmak üzere olan 2 köpek yavrusuna sahip çıktı.

Belediye aracıyla bulundukları yerden alınan köpek yavruları, sağlık kontrollerinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.

Başkale Belediyesi Zabıta Müdür Halit Aşan, vatandaşlara teşekkür ederek, "Yavru köpekleri, belediye garajımıza getirip önce ısıttık, sonra da karınlarını doyurduk. Ardından da tedavileri için Büyükşehir Belediyemizin hayvan bakım evine gönderdik." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkale Başkale Belediyesi köpek yavruları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Van Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
12:26
İkindi
15:21
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Van Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Kayran Eczanesi
Edremit
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.