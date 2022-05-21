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Donmuş et nasıl çözülür? Bu hata bakteri üretmesine neden oluyor

21.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu yapılan alışverişlerde fazla alınan et yemeklik parçalara bölünerek dondurucuda muhafaza ediliyor. Yemek yapılacağı zaman pratik olan bu yöntem, yanlış uygulandığında zarar verici olabiliyor. Donmuş etin çözülmesi ile ilgili farklı farklı yöntemler var. Dondurma yöntemi besinlerdeki faaliyetleri azaltıyor. Herkesin yaptığı oda sıcaklığında bekletme yöntemi ise en sağlıksız olanı. İşte en sağlıklı donmuş et çözdürme yöntemi...

Donmuş et nasıl çözülür? Bu hata bakteri üretmesine neden oluyor

Donmuş et çözdürme için herkesin farklı yöntemi var. Genel olarak yapılan oda sıcaklığında bekletme yöntemi ise en sağlıksız olanı. Dondurulmuş eti çözdürme çok önemlidir. Donmuş eti çözdürürken yapılan hatalar bakterilerin üremesine neden olur.

EN PRATİK VE SAĞLIKLI DONMUŞ ETİ ÇÖZDÜRME YÖNTEMLERİ

En sağlıklı yöntemlerden biri zaman sıkıntısı da yoksa buzdolabının dondurucusundan çıkartılan eti normal soğutucu bölmesine alarak çözdürmektir.

Dondurulmuş etlerin çözdürülmesi için kullanılabilecek yöntemlerden bir diğeri de sıcak su banyosudur. Etler su geçirmeyecek bir kaba konulduktan sonra sıcak su bulunan bir tencereye yerleştirilerek kısa sürede çözdürülebilir.

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Bir başka pratik yöntem de etleri mikrodalga fırında çözdürmektir.

ET NASIL DONDURULMALI?

Etleri dondururken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri, etin dışının hava almayacak şekilde sarılmasıdır. Buna dikkat edilmezse açıkta kalan kısımda donma yanığı dediğimiz açık pembe renkte süngerimsi bir tabaka oluşur.

Donma yanığı olan kısımda yapısal bozulma gerçekleşir ve besin değerinde kayıplar meydana gelir. Ayrıca lezzetinde de değişiklikler hissedilir.


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