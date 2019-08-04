Donny Van de Beek: Real Madrid transferim için Ajax'la görüşüyor

Geçen sezon Ajax forması ile gösterdiği performansla adı Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Donny Van de Beek, Real Madrid'in takımıyla görüşme halinde olduğunu söyledi.

Fox Sports'a konuşan Hollandalı genç yıldız adayı, "Gazetelerde yazıldığından daha fazlası var; ancak yazılan her şeye inanmak zorunda değilsiniz. Real Madrid'in Ajax ile konuştuğu doğru; ancak size daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Ajax'ın Hollanda Ligi'nin açılış maçında Vitesse ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Van de Beek sözlerini şu şekilde noktaladı; "Menajerim onlarla konuşacak. Real Madrid oynamak için harika bir kulüp; ancak Ajax hala çok büyük bir kulüp. Neler olacağını göreceğiz."

2008-09 yılında Ajax altyapısına katılan Donny Van de Beek, 2015-16 sezonunun başında A Takım'a yükseldi. Ajax A Takımı ile 140 maça çıkan Van de Beek, 32 gol attı, 24 asist kaydetti.

Geçen sezon Ajax ile Hollanda Ligi ve Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşayan genç yıldız adayı, Hollanda ekibi ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaline dek yükselmişti.

