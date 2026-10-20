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Slavia Prag şoku sonrası Kadıköy karıştı! İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu hedefte

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Slavia Prag’a konuk olan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Son dakikada gelen golün ardından sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal’a istifa çağrısında bulunurken, Kerem Aktürkoğlu’nun oyundan çıkarken ıslıklanması da maçın öne çıkan anlarından biri oldu.

Slavia Prag şoku sonrası Kadıköy karıştı! İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu hedefte
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran sarı-lacivertlilerde taraftarlar İsmail Kartal’ı istifaya davet ederken, oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu da tribünlerden tepki gördü.

FENERBAHÇE 2-0’DAN GALİBİYETİ KORUYAMADI

Slavia Prag şoku sonrası Kadıköy karıştı! İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu hedefte 1

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında maça hızlı başladı. Oğuz Aydın’ın 4. dakikada attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood’un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Provod’un golüyle umutlanırken karşılaşmanın son anlarında Kacor’un ağları havalandırmasıyla skor 2-2’ye geldi. Fenerbahçe, iki farklı üstünlük yakaladığı mücadelede galibiyeti son dakikada kaybetti.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL’A İSTİFA ÇAĞRISI

Slavia Prag şoku sonrası Kadıköy karıştı! İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu hedefte 2

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe tribünlerinden teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik tepkiler yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının son dakikada galibiyeti kaçırmasının ardından “İsmail istifa!” tezahüratlarında bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU ISLIKLANDI

Slavia Prag şoku sonrası Kadıköy karıştı! İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu hedefte 3

Fenerbahçe’de oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu da tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Taraftarların bir bölümünün ıslıkladığı milli futbolcu, bu tepkiye alkışla karşılık verdi.

Slavia Prag deplasmanında yaşanan puan kaybı ve maç sonunda tribünlerden yükselen tepkiler, Fenerbahçe cephesinde karşılaşmanın en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.

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İsmail Kartal Kerem Aktürkoğlu Slavia Prag fenerbahçe şampiyonlar ligi
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