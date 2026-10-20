Slavia Prag şoku sonrası Kadıköy karıştı! İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu hedefte

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran sarı-lacivertlilerde taraftarlar İsmail Kartal’ı istifaya davet ederken, oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu da tribünlerden tepki gördü.

FENERBAHÇE 2-0’DAN GALİBİYETİ KORUYAMADI

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında maça hızlı başladı. Oğuz Aydın’ın 4. dakikada attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood’un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Provod’un golüyle umutlanırken karşılaşmanın son anlarında Kacor’un ağları havalandırmasıyla skor 2-2’ye geldi. Fenerbahçe, iki farklı üstünlük yakaladığı mücadelede galibiyeti son dakikada kaybetti.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL’A İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe tribünlerinden teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik tepkiler yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının son dakikada galibiyeti kaçırmasının ardından “İsmail istifa!” tezahüratlarında bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU ISLIKLANDI

Fenerbahçe’de oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu da tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Taraftarların bir bölümünün ıslıkladığı milli futbolcu, bu tepkiye alkışla karşılık verdi.

Slavia Prag deplasmanında yaşanan puan kaybı ve maç sonunda tribünlerden yükselen tepkiler, Fenerbahçe cephesinde karşılaşmanın en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.