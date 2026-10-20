Usta yorumcular Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu: 'Çıldırırım, yıkarım buraları'

Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında 2-0’dan 2-2’ye yakalandığı beraberlik, spor yorumcularının gündemine oturdu. Nihat Kahveci, İsmail Kartal’a istifa çağrısında bulunurken Semih Şentürk, İlker Yağcıoğlu, Erman Özgür ve Emre Bol da sarı-lacivertlilerin performansını sert sözlerle değerlendirdi.

SEMİH ŞENTÜRK: “AVRUPA KULVARI KALİBREMİZE FAZLALIK GELİYOR”

Fenerbahçe’nin Avrupa performansını eleştiren Semih Şentürk, sarı-lacivertli takımın ortaya koyduğu görüntüye dikkat çekti.

Şentürk, “Ortada siyahla beyaz kadar net bir Fenerbahçe zıtlığı var. Futbolcuların müsabaka seçtiğini varsayalım ama öyle olsa dahi Şampiyonlar Ligi platformunda maç seçmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Kanaatimce Avrupa kulvarı bizim kalibremize fazlalık geliyor” ifadelerini kullandı.

İLKER YAĞCIOĞLU: “BUNDAN NİYE BU KADAR ETKİLENİYORSUN?”

Guendouzi’nin yaptığı pas hatasının ardından Slavia Prag’ın farkı bire indirmesini değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe’nin oyun anlayışını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Yağcıoğlu, “Biz fark olur mu diye beklerken bir hatayla skor 2-1’e geldi. Tamam kardeşim, Guendouzi çok büyük bir hata yaptı, kabul ediyorum. Ama bundan niye bu kadar etkileniyorsun? Aynı şekilde oynamaya devam et, rakibi zorlamayı sürdür” dedi.

ERMAN ÖZGÜR: “BU SONUÇ DA EN AZ ASTON VILLA YENİLGİSİ KADAR AĞIR”

Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında iki puan bırakmasını değerlendiren Erman Özgür, sonucu Aston Villa karşısında alınan 6-0’lık yenilgiyle kıyasladı.

Özgür, “6-0’lık Aston Villa hezimeti seviyesinde berbat bir gece değil belki ama kendi sahanda bu rakibe karşı iki puan bırakıyorsan, bu sonuç da en az Aston Villa yenilgisi kadar ağır” ifadelerini kullandı.

EMRE BOL’DAN SERT ELEŞTİRİ: “ÇILDIRIRIM! YIKARIM BURALARI...”

Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamamasına tepki gösteren Emre Bol, rakibin sarı-lacivertlilerden daha düşük seviyede olduğunu savundu.

Bol, “Prag, Fenerbahçe'den çok aşağıda bir takım. Şimdi çıkar der ki, ‘Çok iyi bir takıma karşı oynadık’ falan derse ben çıldırırım burada, yıkarım buraları” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarının 2-0’dan 2-2’ye gelen bir maç izlemek zorunda kaldığını belirten Bol, takımın herkesi sinirlendirdiğini ve Galatasaray derbisi öncesinde camiada birlik sağlanması gereken bir dönemde bu tablonun ortaya çıkmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

NİHAT KAHVECİ: “BUGÜN İSTİFA ET HOCAM!”

Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında yaşadığı puan kaybını değerlendiren Nihat Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik sert ifadeler kullandı. Kahveci, derbi öncesinde yaşanan krizin daha fazla uzatılmaması gerektiğini savunarak şu sözleri söyledi:

“İsmail Kartal... Bugün istifa et hocam! Tam günüdür. Pazartesi kalmanın ya da gitmenin ne anlamı var? Tribünler zaten gerekeni söylüyor. Derbi öncesinde bu krizi daha fazla uzatmanın kime ne faydası var?”

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ İSTATİSTİĞİNİ TEKRARLADI

Slavia Prag karşısında kalesinde iki gol gören Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde toplam dokuz gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde ilk üç grup maçı itibarıyla en fazla gol yediği sezon olan 2004-2005 sezonundaki istatistiğini tekrarladı.

Fenerbahçe’de gözler şimdi Galatasaray derbisine çevrilirken Slavia Prag beraberliğinin ardından yükselen tepkilerin ve teknik direktör İsmail Kartal hakkındaki tartışmaların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.