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Donuk eş anlamlısı nedir? Donuk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

31.08.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkçe dönemi, Türkçenin en eski dönemidir. Günümüzde kullandığımız Türkçe kökenli çoğu kelimenin etimolojisi bu döneme dayanmaktadır. Donuk kelimesi de Eski Türkçeden beri dilimizde olan bir kelimedir. Yapısal olarak değişime uğrayan donuk kelimesiyle aynı anlama gelen başka kelimeler de türemiştir. Doruk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Donuk eş anlamlısı nedir? Donuk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Günümüzdeki 'don' kelimesi Eski Türkçedeki "toŋ-" köküne dayanır. Donmak anlamına gelen "toŋ-" kelimesi, nazal n'nin kaybolması ve kelime başındaki t->d- değişimi sonucunda "don" hâlini almıştır. Zaman içerisinde donuk kelimesiyle aynı anlama gelen başka kelimeler de türemiştir.

Donuk ne demek?

Donuk kelimesi "donmuş bir şey"i ifade ederken kullanılır. Aynı zamanda özellikle renklerde kullanılan donuk kullanımını da görürüz. "Canlı olmayan, soluk renkler" için kullanılan bu terim, insanların ruh hâlini anlatırken de kullanılabilir.

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Donuk eş anlamlısı

Donuk kelimesi, birçok kelimede olduğu gibi birden fazla anlama sahiptir. Donuk kelimesinin eş anlamı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

  • Soluk, solgun
  • Cansız
  • Durgun

Soluk kelimesi, bir kişinin durgun veya cansız görünüşünü tarif edebilir. Aynı şekilde cansız ve durgun kelimeleri de donuk kelimesinin eş anlamı olarak kabul edilir. Donmak kelimesinden gelen bu kelime soğuğu tanımladığı için insanların soğuk davranışlarını ifade etmek için kullanılır.

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Donuk eş anlamlıları ile örnek cümleler

Donuk kelimesi anlam bakımından oldukça zengin olduğu gibi birçok eş anlamlı kelimeye de sahiptir. Bu kelimelerle kurulabilecek birkaç örnek cümleler:

  • Bugün oldukça durgun bir hâli vardı.
  • Sabah çok soluk görünüyordu ama şimdi daha iyi sanırım.
  • Şehre öğrenciler gelmiş olsa da kış geldiği için sokaklar çok durgundu.
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