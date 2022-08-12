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Hafıza eş anlamlısı nedir? Hafızanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.08.2022 03:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi bakımından çok zengin bir dildir. Yabancı kökenli birçok kelime zaman içinde dönüşüp eklerle türeyerek dilimize yerleşmiştir. Her kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Hafıza kelimesi de birçok farklı anlamda kullanılabilir. Eş anlamlı sözcüğü bellektir.

İsim türünde bir kelimedir. Birçok anlamda ve alanda kullanılabilir. Ana ve yan anlamları dışında mecaz anlamları da vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır.

Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde yeni kelimeler türetebilir. Deyimlerde ve atasözlerinde de yer alan bir kelimedir. Hafıza eş anlamlısı olan kelime bellektir.

Hafıza kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu sayfasında hafıza kelimesi için isim türünde bir tanım yapılmıştır. Ruh bilimi alanında kullanılan bir tanımdır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

  • Bellek.
    Örnek cümle:
    "Hafızamı kilitlemiştim, maziyi hiç çıkaramıyordum, küflensin kalsın orada diyordum. (Aka Gündüz)"

Hafıza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Bellek kelimesi cümle içinde hafıza yerine kullanılabilir. Bu iki kelimenin başka kelimeler ile bir araya gelmesi sonucunda oluşabilecek birleşik kelime örnekleri şunlardır:
Hafıza kaybı: Bellek yitimi. Tıp alanında sıkça kullanılan bir ifadedir.
Hafıza yitimi: Bellek yitimi olarak da kullanılır. Sağlık sektöründe daha çok kullanılır.

Hafızayı yoklamak birleşik fiili de bellek ya da hafıza kelimelerinden biri ile oluşturulur. Bir şeyi hatırlamaya çalışmak bu ifadenin karşılığıdır. Bu durum için örnek cümle ise şudur:
"Hafızamı yokluyorum, bu imza ile karşılaştığım gün, yirmi yılın gerisinde. (Yusuf Ziya Ortaç)"

Hafızanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır.
Hafızanın eş anlamlısı olan kelimelerin ve hafıza kelimesinin kullanılması ile kurulan örnek cümleler şu şekildedir:

  • Günlerdir belleğimi zorluyorum ama o kızı nereden tanıdığımı bir türlü hatırlayamıyorum.
  • Hafızanda küçücük de olsa bir yer kaplasam bana yeter.


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