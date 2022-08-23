İkaz eş anlamlısı nedir? İkazın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, tarihsel gelişimi boyunca yabancı dillerden beslenmiştir. Günümüzde de hâlâ yabancı dillerle kelime alışverişine devam ediyor. Bu yüzden zengin bir dildir. Özellikle Arapça ve Farsça, en fazla etkilendiğimiz dillerin başında gelir. İkaz sözcüğü de Türkçeye, Arapçadan geçmiş kelimelerden birisidir. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız bu kelimenin eş anlamlıları da dilimize yerleşmiştir.

İkaz ne demek?

İkaz kelimesi Arapça kökenlidir. “Yaḳaẓa” kökünden türeyen ikaz kelimesi, uyanık olma anlamını taşır. Bu sözcük insanlar tarafından günlük dilde sıkça kullanılır. Kelimenin anlamı ise şudur:

Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih

Uyandırma İkaz sözcüğü ile örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Seni yüzlerce kere ikaz etmeme rağmen yine aynı şeyi yapıyorsun.

Bu, sana son ikazım olacak ve bir dahaki hatanda seni kesinlikle affetmeyeceğim.

İkazın eş anlamlısı nedir?

İkaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "uyarı"dır. Aynı zamanda "ihtar" ve "tembih" sözcükleri de ikaz kelimesinin eş anlamı olarak kabul edebiliriz. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. İkaz kelimesi yerine eş anlamlılarını kullanmak bir anlam karmaşasına yol açmaz. Ancak yine de cümlenin bağlamına ve anlamına göre kelimeleri kontrol etmemiz gerekir. Bazı sözcükler belli anlamlarda kalıplaşmış ve hatta deyim hâlini almıştır. Bu yüzden bağlamı ve anlamı kontrol ederek buna göre kelimeleri seçmeliyiz. İkazın eş anlamlıları şu şekildedir:

Uyarı

İhtar

Tembih

İkazın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İkaz kelimesinin eş anlamlısı olan uyarı, ihtar ve tembih sözcükleri ile örnek cümleler şu şekildedir: