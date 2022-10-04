Dorçe Prefabrik adrese teslim modüler çelik çözümler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Şantiyeyi fabrikaya taşıyan Dorçe ihtiyaca özel tasarlanan çözümlerini hava, kara veya deniz yolu fark etmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Dorçe Prefabrik açıklamasına göre, modüler çelik yapı teknolojisinin geleneksel yapılar karşısında en büyük avantajlarından birisi fabrika ortamında üretilen yapıların sahaya montaja hazır parçalar halinde sevk edilmesi olarak görülüyor.

Şantiyeyi fabrikaya taşıyan Dorçe ihtiyaca özel tasarlanan çözümlerini hava, kara veya deniz yolu fark etmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Montaja hazır şekilde sahaya sevk edilen bu yapılar tedarik zincirinde büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca fabrika ortamındaki sıkı kontrol mekanizmalarıyla hata payı en aza indirilirken sahadaki makine, işçilik ve ekipman ihtiyacının en aza indirilmesiyle yakıt, zaman, hammadde ve navlun bedelinden de önemli ölçüde tasarruf ediliyor.

40 yıllık tecrübesiyle sektöründe ilklerin firması olmayı sürdüren Dorçe ister parçalar halinde ister kullanıma hazır şekilde kara ve hava yoluyla sevk edilen modüler yapılara yeni bir boyut kazandırdı.

- Havadan taşınabilen kullanıma hazır konteyner

Dorçe, AR-GE faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak helikopterle taşınabilen ve hiçbir makine ve ekipmana ihtiyaç duymadan sadece insan gücüyle dakikalar içerisinde kullanıma hazır gelen konteyner üreterek bir ilke imza attı. Skorsky helikopterlerle taşınabilen bu yapılar 7 derece eğimli arazide bile hizmet verebiliyor.

Tüm bu özellikleriyle sürdürülebilirlik kavramını inşaat teknolojisiyle buluşturan Dorçe, ihtiyaç halinde başka sahalarda başka amaçlarla tekrar kullanım imkânı sağlayan modüler çözümleriyle dünyamız için sürdürülebilirlik arayışına cevap oluyor.

-Pandemi hastanesine dönüştürülen İşçi Konaklama Kampları

Açıklamaya göre, 4 bin kişilik Entegre İşçi Konaklama Tesisi olarak inşaatı başlayan proje, Kovid-19 kaynaklı ortaya çıkan salgın koşullarına uyarlanarak karantina hastanesine dönüştürüldü. Umm Slal Kovid-19 Karantina Hastanesi, mevcut durumda 4 bin yatak kapasiteli olup ihtiyaç halinde kapasitesi 8 bin yatağa yükseltilebiliyor.

Kovid-19’a karşı Katar hükümetinin aldığı acil ve önleyici tedbirlerin bir parçası olarak "Prefabrik Modüler Çelik Yapı" metodunun kullanıldığı hastane binaları, 4 katlı olarak çok kısa sürede tamamlandı.

-Öğrenci yurduna dönüştürülen deprem konutları

Firma, İran’ın Bam şehrinde yaşanan deprem sonrası depremzedelerin acil konaklama ihtiyaçlarını prefabrik modüler çözümlerle çok kısa bir sürede gidererek sahada hızlı mobilize olma avantajından yararlandı. Sökülüp yeniden kurulabilen ve kolaylıkla taşınabilen modüler konut üniteler daha sonrasında İran genelinde öğrenci yurtları olarak hizmet vermeye devam ediyor.

