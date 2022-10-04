YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dorçe Prefabrik adrese teslim modüler çelik çözümler sunuyor

Dorçe Prefabrik adrese teslim modüler çelik çözümler sunuyor

04.10.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Montaja hazır şekilde sahaya sevk edilen bu yapılar tedarik zincirinde büyük kolaylık sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Şantiyeyi fabrikaya taşıyan Dorçe ihtiyaca özel tasarlanan çözümlerini hava, kara veya deniz yolu fark etmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Dorçe Prefabrik açıklamasına göre, modüler çelik yapı teknolojisinin geleneksel yapılar karşısında en büyük avantajlarından birisi fabrika ortamında üretilen yapıların sahaya montaja hazır parçalar halinde sevk edilmesi olarak görülüyor.

Şantiyeyi fabrikaya taşıyan Dorçe ihtiyaca özel tasarlanan çözümlerini hava, kara veya deniz yolu fark etmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Montaja hazır şekilde sahaya sevk edilen bu yapılar tedarik zincirinde büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca fabrika ortamındaki sıkı kontrol mekanizmalarıyla hata payı en aza indirilirken sahadaki makine, işçilik ve ekipman ihtiyacının en aza indirilmesiyle yakıt, zaman, hammadde ve navlun bedelinden de önemli ölçüde tasarruf ediliyor.

40 yıllık tecrübesiyle sektöründe ilklerin firması olmayı sürdüren Dorçe ister parçalar halinde ister kullanıma hazır şekilde kara ve hava yoluyla sevk edilen modüler yapılara yeni bir boyut kazandırdı.

- Havadan taşınabilen kullanıma hazır konteyner

Dorçe, AR-GE faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak helikopterle taşınabilen ve hiçbir makine ve ekipmana ihtiyaç duymadan sadece insan gücüyle dakikalar içerisinde kullanıma hazır gelen konteyner üreterek bir ilke imza attı. Skorsky helikopterlerle taşınabilen bu yapılar 7 derece eğimli arazide bile hizmet verebiliyor.

Tüm bu özellikleriyle sürdürülebilirlik kavramını inşaat teknolojisiyle buluşturan Dorçe, ihtiyaç halinde başka sahalarda başka amaçlarla tekrar kullanım imkânı sağlayan modüler çözümleriyle dünyamız için sürdürülebilirlik arayışına cevap oluyor.

-Pandemi hastanesine dönüştürülen İşçi Konaklama Kampları

Açıklamaya göre, 4 bin kişilik Entegre İşçi Konaklama Tesisi olarak inşaatı başlayan proje, Kovid-19 kaynaklı ortaya çıkan salgın koşullarına uyarlanarak karantina hastanesine dönüştürüldü. Umm Slal Kovid-19 Karantina Hastanesi, mevcut durumda 4 bin yatak kapasiteli olup ihtiyaç halinde kapasitesi 8 bin yatağa yükseltilebiliyor.

Kovid-19’a karşı Katar hükümetinin aldığı acil ve önleyici tedbirlerin bir parçası olarak "Prefabrik Modüler Çelik Yapı" metodunun kullanıldığı hastane binaları, 4 katlı olarak çok kısa sürede tamamlandı.

-Öğrenci yurduna dönüştürülen deprem konutları

Firma, İran’ın Bam şehrinde yaşanan deprem sonrası depremzedelerin acil konaklama ihtiyaçlarını prefabrik modüler çözümlerle çok kısa bir sürede gidererek sahada hızlı mobilize olma avantajından yararlandı. Sökülüp yeniden kurulabilen ve kolaylıkla taşınabilen modüler konut üniteler daha sonrasında İran genelinde öğrenci yurtları olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandıKuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildiKırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildiKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildi

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.