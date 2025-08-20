SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Dorgeles Nene 5 yıllık imzayı attı! 2020 yılındaki fotoğrafı gündem oldu... Fenerbahçe denemeye aldı, Salzburg kaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 22 yaşındaki Dorgeles Nene'yi 18 milyon euro + 4 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekibinin Salzburg'dan transfer ettiği Nene için çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sosyal medyada Nene'nin 2020 yılına ait fotoğrafı paylaşıldı. Fenerbahçe'nin denemeye alıp beğendiği Nene, o dönem tercihini Salzburg'dan yana kullanarak Avusturya'nın yolunu tuttu. İşte detaylar...

Dorgeles Nene 5 yıllık imzayı attı! 2020 yılındaki fotoğrafı gündem oldu... Fenerbahçe denemeye aldı, Salzburg kaptı
Melih Kadir Yılmaz

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Dorgeles Nene 5 yıllık imzayı attı! 2020 yılındaki fotoğrafı gündem oldu... Fenerbahçe denemeye aldı, Salzburg kaptı 1

FENERBAHÇE NENE TRANSFERİNİ BİTİRDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip İstanbul'a getirdiği Dorgeles Nene'de de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki Malili oyuncu dün 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Dorgeles Nene 5 yıllık imzayı attı! 2020 yılındaki fotoğrafı gündem oldu... Fenerbahçe denemeye aldı, Salzburg kaptı 2

Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu aktaran Nene, bu sezon Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını söyledi.

2020'DE İSTANBUL'DA DENENDİ

Nene'nin 2020 yılına ait bir fotoğrafı ise sosyal medyada tekrar gündem oldu. Nene'nin 2020 yılında İstanbul'da Fenerbahçe formasıyla deneme antrenmanlarına çıktığı öğrenildi.

Dorgeles Nene 5 yıllık imzayı attı! 2020 yılındaki fotoğrafı gündem oldu... Fenerbahçe denemeye aldı, Salzburg kaptı 3

FENERBAHÇE BEĞENDİ AMA SALZBURG TRANSFERİ BİTİRDİ

Dönemin yetkilileri iddialara göre Nene'yi beğendi ve takımda tutmak istedi. Nene ise o dönem Salzburg'dan gelen teklifi değerlendirdi.

BONUSLARLA BİRLİKTE 22 MİLYON EURO

Bu transferler beraber Nene ve Fenerbahçe 5 yıl sonra tekrar bir araya gelmiş oldu. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe bu transferi 18 milyon euro + 4 milyon euro bonusla bitirdi. Bonusların geçerli olması durumunda Fenerbahçe Nene için 22 milyon euro bonservis ödemiş olacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Benfica Benfica

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş’tan yerli operasyonu! Yönetim üç ismi gözüne kestirdiBeşiktaş’tan yerli operasyonu! Yönetim üç ismi gözüne kestirdi
Okan Buruk, "Kimse bunu konuşmuyor" diyerek açıkladıOkan Buruk, "Kimse bunu konuşmuyor" diyerek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe Dorgeles Nene
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası herkes birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası herkes birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Felipe Melo'dan olay Mert Hakan Yandaş göndermesi

Felipe Melo'dan olay Mert Hakan Yandaş göndermesi

Fenerbahçe resmen duyurdu: "Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıyoruz"

Fenerbahçe resmen duyurdu: "Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıyoruz"

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.