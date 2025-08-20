Dorgeles Nene 5 yıllık imzayı attı! 2020 yılındaki fotoğrafı gündem oldu... Fenerbahçe denemeye aldı, Salzburg kaptı

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE NENE TRANSFERİNİ BİTİRDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip İstanbul'a getirdiği Dorgeles Nene'de de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki Malili oyuncu dün 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu aktaran Nene, bu sezon Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını söyledi.

2020'DE İSTANBUL'DA DENENDİ

Nene'nin 2020 yılına ait bir fotoğrafı ise sosyal medyada tekrar gündem oldu. Nene'nin 2020 yılında İstanbul'da Fenerbahçe formasıyla deneme antrenmanlarına çıktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE BEĞENDİ AMA SALZBURG TRANSFERİ BİTİRDİ

Dönemin yetkilileri iddialara göre Nene'yi beğendi ve takımda tutmak istedi. Nene ise o dönem Salzburg'dan gelen teklifi değerlendirdi.

BONUSLARLA BİRLİKTE 22 MİLYON EURO

Bu transferler beraber Nene ve Fenerbahçe 5 yıl sonra tekrar bir araya gelmiş oldu. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe bu transferi 18 milyon euro + 4 milyon euro bonusla bitirdi. Bonusların geçerli olması durumunda Fenerbahçe Nene için 22 milyon euro bonservis ödemiş olacak.