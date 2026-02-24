Galatasaray'da "Osimhen'in maaş krizi" iddialarına en yetkili isimden flaş yanıt!

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri: Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, bir yandan da saha dışındaki asılsız iddialarla mücadele ediyor. Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan "Takımda maaşlar yatmıyor, kriz çıktı" şeklindeki söylentilere, Sarı-Kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu son noktayı koydu.

Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e konuşan Kavukcu, camianın içini rahatlatan ve iddia sahiplerini topa tutan çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'NIN BİLE ÖNÜNDEYİZ, PRİMLER ANINDA YATIYOR!"

Kulübün kasasında herhangi bir sıkıntı olmadığını ve ödeme takviminin tıkır tıkır işlediğini belirten Kavukcu, Avrupa kulüpleriyle Galatasaray'ı kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ayın sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı şubatta, şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz ödemeler konusunda Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hak ettikleri an hemen hesaplarına yatırıyoruz."

"AMAÇLARI GALATASARAY'A NİFAK TOHUMU EKMEK"

Çıkan haberlerin masum olmadığını ve belli bir algı operasyonuna hizmet ettiğini savunan Kavukcu, "Bu haberleri bilerek, kasıtlı yapıyorlar. Tek amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak" diyerek Sarı-Kırmızılı camiaya kenetlenme çağrısında bulundu.

15 OCAK'TAKİ UEFA BELGESİ GERÇEĞİ!

Maaş krizinin "koca bir yalan" olduğunu vurgulayan Sportif AŞ Başkan Vekili, sözlerini herkesi susturacak o resmi belgeyi hatırlatarak noktaladı:

"Ödeme yapılmadığı koca bir yalan! Ödemelerle ilgili zerre sıkıntı yaşamıyoruz. Eğer böyle sıkıntılar, krizler olsaydı biz 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?"