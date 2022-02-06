Dorsesindeki otomobilde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

Adana'da dorsesindeki otomobilde 5 kilo 244 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada tırla kente uyuşturucu sevk edileceğini belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı kontrol noktasında durdurup aradı.

Narkotik dedektör köpeği "Hulk"un da kullanıldığı aramada tırın dorsesindeki otomobilin bagajında 5 kilo 244 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Adem T. (46) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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