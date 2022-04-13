YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. “Dört Büyükler” son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı

“Dört Büyükler” son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı

13.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor 418, Beşiktaş 396, Galatasaray 173, Fenerbahçe 133 milyon lira zarar ettiğini duyurdu - Dört büyüklerin toplam borcu 17 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL - (AA) - Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar etti.

Yıllık gelirlerin en az 4 katı borçları bulunan kulüpler, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) 9 aylık bilançolarını sundu.

Buna göre dört büyükler, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022’yi kapsayan dönemde zarar etmekten kurtulamadı.

- En fazla zarar Trabzonspor’da

Söz konusu kulüpler içinde Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira zarar açıklarken, Beşiktaş 396 milyon 149 bin liralık zarar duyurusunda bulundu. Galatasaray’ın 173 milyon 716 bin lira zarar açıkladığı dönem için Fenerbahçe de 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu.

- Toplam borç 17 milyar lira

KAP’a yapılan bildirimlere göre, kulüplerin toplam borçları da her geçen dönem biraz daha artmaya devam ediyor.

Buna göre en fazla borcu olan kulüp 6,2 milyar lirayla Fenerbahçe. Sarı-lacivertli ekibi 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor.

Borç miktarı Galatasaray’da 4 milyar lirayı, Trabzonspor’da da 2 milyar lirayı aşmış durumda.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
FETÖ'nün Çankırı'daki güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandıFETÖ'nün Çankırı'daki güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Eyüpspor-Altınordu maçının ardındanEyüpspor-Altınordu maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:13
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öfkeli yunus balığı yürekleri ağza getirdi! Eğitmenine saldırdı

Öfkeli yunus balığı yürekleri ağza getirdi! Eğitmenine saldırdı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.