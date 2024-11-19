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Dört gözle beklenen haber geldi! Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.11.2024 11:27
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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katabilmek adına çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Nijeryalı golcünün ocak ayı içinde çıkış maddesi olduğunu söylemiş ve taraftarı korkutmuştu. Konuyla alakalı olarak Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

Dört gözle beklenen haber geldi! Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana yaptığı katkıların yanı sıra karakteriyle de çok sevilen Victor Osimhen kısa sürede taraftarın gönlüne adeta taht kurmuş durumda.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Nijeryalı golcünün bonservisinin alınması için yönetime baskı yapmaya devam ederken, Galatasaraylı kurmaylar bu yönde çalışmalarına başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk katıldığı bir programda "Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, burada başka bir takımda oynayamaz." demişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’in sözleşme konusuna açıklık getirdi ve serbest kalma maddesiyle ilgili konuştu.

'OSIMHEN'İN DE RIZASI GEREKİYOR'

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Milliyet’in konuyla ilgili sorusuna yanıt veren sarı-kırmızılı idareci, “Osimhen’in durumu çok net, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli’ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor. Osimhen’in de rızası gerekiyor. Osimhen ‘Ben anlaştım gitmek istiyorum’ derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için” dedi.

‘ENDİŞEMİZ YOK’

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Galatasaraylı idareci buna rağmen Osimhen’in sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymesi için en ufak bir endişeleri bulunmadığını belirterek şöyle devam etti: “Osimhen, burada hayal ettiğinden daha iyi hissediyor kendini. Her fırsatta doğru bir tercih yaptığını söylüyor. Menajeri de bizi arayarak teşekkür etti. Galatasaray taraftarının endişelenmesi için bir durum yok.”

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