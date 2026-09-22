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Dört gözle bu haber bekleniyordu! Osimhen'in dönüş maçı belli oldu: O maçta sahada

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Victor Osimhen’den sevindiren haber geldi. Tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilen yıldız golcünün milli ara sonrası Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

Dört gözle bu haber bekleniyordu! Osimhen'in dönüş maçı belli oldu: O maçta sahada
Cevdet Berker İşleyen
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen’in durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yıldız golcünün tedavisinde olumlu sonuçlar alındığı ve dönüş tarihinin netleşmeye başladığı belirtildi.

OSIMHEN'DEN HABER VAR

Dört gözle bu haber bekleniyordu! Osimhen in dönüş maçı belli oldu: O maçta sahada 1

Başakşehir karşılaşmasının 33. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine devam edilen Victor Osimhen’den Galatasaray’a iyi haber geldi. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre Nijeryalı futbolcunun kontrollerinde iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği tespit edildi.

Osimhen’in kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Yıldız futbolcunun milli aranın ardından sahalara dönmesi ve 9 Ekim’de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi planlanıyor.

4 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Dört gözle bu haber bekleniyordu! Osimhen in dönüş maçı belli oldu: O maçta sahada 2

Galatasaray formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada görev alan Osimhen, bu maçlarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sakatlığı nedeniyle Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting mücadelesinde de forma giyemedi.

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Osimhen’in Kasımpaşa maçında takıma dönmesi Galatasaray adına önemli bir gelişme olacak.

SALLAI'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dört gözle bu haber bekleniyordu! Osimhen in dönüş maçı belli oldu: O maçta sahada 3

Galatasaray’da sakatlığı bulunan bir diğer isim Roland Sallai’nin tedavisi de sürüyor. Macar futbolcunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve iyileşme sürecinin beklendiği gibi ilerlemesi halinde Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebileceği aktarıldı.

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son dakika galatasaray Victor Osimhen
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