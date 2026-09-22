Dört gözle bu haber bekleniyordu! Osimhen'in dönüş maçı belli oldu: O maçta sahada

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen’in durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yıldız golcünün tedavisinde olumlu sonuçlar alındığı ve dönüş tarihinin netleşmeye başladığı belirtildi.

OSIMHEN'DEN HABER VAR

Başakşehir karşılaşmasının 33. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine devam edilen Victor Osimhen’den Galatasaray’a iyi haber geldi. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre Nijeryalı futbolcunun kontrollerinde iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği tespit edildi.

Osimhen’in kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Yıldız futbolcunun milli aranın ardından sahalara dönmesi ve 9 Ekim’de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi planlanıyor.

4 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Galatasaray formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada görev alan Osimhen, bu maçlarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sakatlığı nedeniyle Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting mücadelesinde de forma giyemedi.

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Osimhen’in Kasımpaşa maçında takıma dönmesi Galatasaray adına önemli bir gelişme olacak.

SALLAI'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray’da sakatlığı bulunan bir diğer isim Roland Sallai’nin tedavisi de sürüyor. Macar futbolcunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve iyileşme sürecinin beklendiği gibi ilerlemesi halinde Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebileceği aktarıldı.