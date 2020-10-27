Dört malzemeli tadına doyulmaz bir ikramlık: Flapjack

Sadece 20 dakikada, 4 malzemeyle harika bir lezzet yapabilirsiniz. Arkadaşlarınız kahveye geldiği zaman, kalabalık misafirlere çayın yanında sunabileceğiniz veya sadece kendinizi şımartmak için bile yapabilirsiniz.
Ülkemizde müsli bar olarak marketlerde sıkça karşımıza çıkan flapjack’ler yapması kolay yemesi oldukça keyifli lezzetlerdendir. Fıstık ezmesi, bal, tereyağı ve yulafın karşı konulamaz lezzetinin hayranı olacaksınız.
Tarifin dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası müsli bar içine koyacağınız fıstık ezmesinin pürüzsüz krema gibi olanlarından seçmenizdir. Taneli fıstık ezmeliler de iş görür ama mükemmel bir görünüm ve lezzet için krem fıstık ezmeleri daha iyi sonuç verecektir. Tazeliğini bir hafta boyunca koruyacak olan müsli barı işe gidiyorsanız yanınıza alabilir evden çalışıyorsanız çalışma masasında harika bir atıştırmalık olarak ağzınızı tatlandırabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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