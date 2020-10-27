Dört malzemeli tadına doyulmaz bir ikramlık: Flapjack

Sadece 20 dakikada, 4 malzemeyle harika bir lezzet yapabilirsiniz. Arkadaşlarınız kahveye geldiği zaman, kalabalık misafirlere çayın yanında sunabileceğiniz veya sadece kendinizi şımartmak için bile yapabilirsiniz.

Ülkemizde müsli bar olarak marketlerde sıkça karşımıza çıkan flapjack’ler yapması kolay yemesi oldukça keyifli lezzetlerdendir. Fıstık ezmesi, bal, tereyağı ve yulafın karşı konulamaz lezzetinin hayranı olacaksınız.

Tarifin dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası müsli bar içine koyacağınız fıstık ezmesinin pürüzsüz krema gibi olanlarından seçmenizdir. Taneli fıstık ezmeliler de iş görür ama mükemmel bir görünüm ve lezzet için krem fıstık ezmeleri daha iyi sonuç verecektir. Tazeliğini bir hafta boyunca koruyacak olan müsli barı işe gidiyorsanız yanınıza alabilir evden çalışıyorsanız çalışma masasında harika bir atıştırmalık olarak ağzınızı tatlandırabilirsiniz.

FLAPJACK İÇİN MALZEMELER

50 gr fıstık ezmesi

160g bal

100 gr tereyağı

170 gr yulaf

MÜSLİ BAR NASIL YAPILIR?

Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayarak ısınmaya bırakın.

Küçük, derin bir fırın kabı hazırlayın.

Kısık ateşte tereyağını ve balı eritin.

Eridikten sonra yulaf ve fıstık ezmesini ekleyerek karıştırın.

Bu karışımı fırın kabına alarak fırına koyun.

10-20 dakika arası üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından ve elinizi yakmamaya dikkat ederek tepsiden çıkararak soğumaya bırakın.

Afiyet olsun.

