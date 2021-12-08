Dortmund 5-0 Beşiktaş (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Beşiktaş karşılaştı.

Signal Iduna Park'ta oynana mücadelede Borussia Dortmund, 5-0'lık skorla kazandı. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Donyell Malen, 45 (p) ve 53'te Marco Reus ile 68 ve 81'de Erling Haaland kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 9 yaptı ve grubu 3. sırada tamamladı. Beşiktaş ise puansız olarak Devler Ligi macerasını noktaladı.

Beşiktaş tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde grup aşamasını puansız tamamladı.

PUAN DURUMU

(18) Ajax

(9) Sporting

(9) Borussia Dortmund

(0) Beşiktaş

TAKIMLARIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen

Beşiktaş: Ersin, Montero, Umut Meraş, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Souza, Can, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

DORTMUND, MALEN İLE ÖNE GEÇTİ

Pas yaparak Beşiktaş yarı alanına yerleşen ve rahat bir oyun ortaya koyan Borussia Dortmund mücadelede ilk golünü Donyell Malen ile buldu. Hızlı gelişen Dortmund atağında Bellingham topla ceza sahası yayına doğru sokulup solundaki Malen'i gördü. Malen 29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vuruşunu yaptı. Ersin'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

PENALTI VE KIRMIZI KART

dakikada Wolf'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Welinton, Dahoud'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. VAR incelemesi sonrasında da karar değişmedi. Penaltı atışını kullanan Reus, topu sol köşeden ağlara yolladı.

İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakikayı Dortmund, 2-0 önde tamamladı.

MAÇTA DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Kenan Karaman yerine Rosier forma giydi. Dortmund'da da Thomas Meunier yerine Reinier sahada yer aldı.

REUS'TAN İKİNCİ GOL: 3-0

Borussia Dortmund'da verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Reus, Necip'ten sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara yolladı ve skoru 3-0'a taşıdı.

62'de Dortmund'da Wolf ve Reus kenara gelirken Haaland ve Passlack oyuna dahil oldu.

HAALAND GOLÜNÜ ATTI

Maça sonradan giren Norveçli yıldız Erling Haaland, skoru 4-0 yaptı. Sol kanattan sıfıra inen Schulz'ün ortasında Haaland arka direkte kafayı vurdu. Yerde seken top ağlarla buluştu.

71'de Dortmund'da Bellingham ve Zagadou kenara gelirken Pongracic ile Guerreiro şans buldu. 75'te Beşiktaş'ta Can Bozdoğan yerini Salih Uçan'a bıraktı.

HAALAND 5-0 YAPTI

Alman ekibinde sol kanattan Dahoud'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Haaland kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara göndererek tabelayı 5-0 yaptı.

Beşiktaş'ta son değişiklikte 81'de Josef kenara gelirken Atiba sahaya girdi.

DORTMUND BIRAKMIYOR

Dortmund, 5-0'ın ardından gol arayışlarına devam etti. 84'te Malen'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Haaland'ın şutunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.



