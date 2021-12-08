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Dortmund 5-0 Beşiktaş (Maç sonucu)

08.12.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Beşiktaş'ı 5-0 yendi. Siyah-beyazlılar bu skorla Avrupa arenasını puansız kapatmış oldu.

Dortmund 5-0 Beşiktaş (Maç sonucu)
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Beşiktaş karşılaştı.

Signal Iduna Park'ta oynana mücadelede Borussia Dortmund, 5-0'lık skorla kazandı. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Donyell Malen, 45 (p) ve 53'te Marco Reus ile 68 ve 81'de Erling Haaland kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 9 yaptı ve grubu 3. sırada tamamladı. Beşiktaş ise puansız olarak Devler Ligi macerasını noktaladı.

Beşiktaş tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde grup aşamasını puansız tamamladı.

PUAN DURUMU

(18) Ajax
(9) Sporting
(9) Borussia Dortmund
(0) Beşiktaş

TAKIMLARIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen

Beşiktaş: Ersin, Montero, Umut Meraş, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Souza, Can, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

DORTMUND, MALEN İLE ÖNE GEÇTİ

Pas yaparak Beşiktaş yarı alanına yerleşen ve rahat bir oyun ortaya koyan Borussia Dortmund mücadelede ilk golünü Donyell Malen ile buldu. Hızlı gelişen Dortmund atağında Bellingham topla ceza sahası yayına doğru sokulup solundaki Malen'i gördü. Malen 29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vuruşunu yaptı. Ersin'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

PENALTI VE KIRMIZI KART

  1. dakikada Wolf'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Welinton, Dahoud'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. VAR incelemesi sonrasında da karar değişmedi. Penaltı atışını kullanan Reus, topu sol köşeden ağlara yolladı.

İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakikayı Dortmund, 2-0 önde tamamladı.

MAÇTA DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Kenan Karaman yerine Rosier forma giydi. Dortmund'da da Thomas Meunier yerine Reinier sahada yer aldı.

REUS'TAN İKİNCİ GOL: 3-0

Borussia Dortmund'da verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Reus, Necip'ten sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara yolladı ve skoru 3-0'a taşıdı.

62'de Dortmund'da Wolf ve Reus kenara gelirken Haaland ve Passlack oyuna dahil oldu.

HAALAND GOLÜNÜ ATTI

Maça sonradan giren Norveçli yıldız Erling Haaland, skoru 4-0 yaptı. Sol kanattan sıfıra inen Schulz'ün ortasında Haaland arka direkte kafayı vurdu. Yerde seken top ağlarla buluştu.

71'de Dortmund'da Bellingham ve Zagadou kenara gelirken Pongracic ile Guerreiro şans buldu. 75'te Beşiktaş'ta Can Bozdoğan yerini Salih Uçan'a bıraktı.

HAALAND 5-0 YAPTI

Alman ekibinde sol kanattan Dahoud'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Haaland kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara göndererek tabelayı 5-0 yaptı.

Beşiktaş'ta son değişiklikte 81'de Josef kenara gelirken Atiba sahaya girdi.

DORTMUND BIRAKMIYOR

Dortmund, 5-0'ın ardından gol arayışlarına devam etti. 84'te Malen'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Haaland'ın şutunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 103 yorum
igrenc takim rezil etti bizi dunyaya
haklısın....zaten bugüne kadar ne yaptıki birşeler beklenek hata olurdu..teknik direktör reklam çekme peşinde,vur patlasın çal oynasın..
hangisi rezil etmediki bı taneside 60 maçta 5 galbiyet alıp önüne gelenden yarım düzine gol yedi. Beşiktaş'ın suçu yok futbolumuz bitik maalesef.
Beşiktaşı gösterdiği üstün başarısından dolayı tebrik ediyorum.
Boşuna fbjk degil bunlar ikiside şl de 0 çekti bu ne abi bjk yi elek ettiler be eksi 16 averaj rezalet galatasaraya 4 4 4 diye tempo tutan bjklileri piste alalım
Bakıyorum da FB nin acısı halen gene çıkmamış siz cinconlulardan. Kaç yıldır ş.liginde averaj takımı olduğunuzu ne çabuk unuttunuz?
altı maçta 1 gol atan cinconu da söylesene ezik şikesaraylı.10 senede 45 maçta 2 galibiyet alan onursuz cinconuda söyle.ama söylemesin.karakterin yetmez
Cl de her sene yarım düzine gol yiyen mor menekşe taraftarina bak hele. rezilsiniz gerçekten.
@candemir.berk80 siz de 1 puan çektiniz delikanlı.. bir kez de değil üstelik... 2 defa 1 puanla döndün... şimdi soruyorum.. sıfır puan başarısızlık da 1 puan çok büyük başarı mı.. avrupada 6 yıl boyunca 40 küsür maça çıkıp 3 galibiyet anca alabilen takımın taraftarı... :DDDD.. hatırlar mısın bir kaç sene önce şamp.liginde her çıktığın maçta 4 yiyip dönüyordun ya...işte o sene muslera şampiyonlar ligi tarihinin en çok gol yiyen kalecisi olmasın diye son arsenal maçına sinan bolatla çıkıp yine 4 yediniz mi yemediniz mi söyle bakim
@zkeskin_1989 mesela kaç yıl?? şmp kulüpier kupası yarı final, şmp ligi çeyrek final şimdi diyeceksinizki, ee nevar bunda!! ee haklısınız tabiiki, ne var bunda da acaba siz hiç avrupa maçlarınızı bir listelesenide baksanın ne var olduğuna,,, her fırsatta fenerin acısı çıkmamış dediğiniz o maçların tamamı hakem destekli ,,ömer çavuşoğlunun dediklerini unuttunuzmu;; ne demişti?!! başka bir takım avrupada galatasarayı geçene kadar bu ülkede futbolu ve çok sevdiğim fb yi bırakıyorumm,,, işte bu sözleri bile acizliğinizin bir göstergesidir. ama bizim asıl derdimiz sizi halen daha TÜRK yapamamak,,
@hasan_1986_ovvdi sen acaba ne kadar onurlusunda yalan tarih verebiliyorsun, sen galibaa şikebahçe ile karıştırdınn,, Galatasaray deyince tüm dünya İşte TÜRKler diyor acaba fener deyince tüm dünye neden ermeni- rum yada papazın çocukları diyor hemde 1907 den berii,, ee iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demiş Benim TÜRK ve MÜSLÜMAN atalarım.. onursuzluğunuz öyle aşikarki şikeden dolayı avrupadan 2 yıl atılan tek Türkiye takımısınız, Türk demiyorum dikkat edersenizz ((:::

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