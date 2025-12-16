Fenerbahçe'de 4 gollü zaferin faturası ağır oldu! Archie Brown 2 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapsa da maçın ardından gelen sağlık raporu tadı tuzu kaçırdı. Mücadele sırasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Archie Brown'ın durumu netleşti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: BAĞ YARALANMASI

Sarı-lacivertli kulüp, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekilen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Kulüpten yapılan açıklamada süre belirtilmese de gelen bilgiler sakatlığın ciddi olduğu yönünde. Sağ ayak başparmak eklemindeki bağ yaralanması nedeniyle Archie Brown'ın yaklaşık 8 hafta (2 ay) sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu durum, şampiyonluk yarışında ve yaklaşan kupa maçlarında teknik direktör Tedesco'nun sol bek rotasyonunda planlarını değiştirmesine neden olacak.