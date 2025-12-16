SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 4 gollü zaferin faturası ağır oldu! Archie Brown 2 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'de Konyaspor'u farklı geçerek şov yapan Fenerbahçe, Archie Brown'ın sakatlığıyla sarsıldı. Maçta aldığı darbe sonrası MR'ı çekilen yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Kulüp resmi açıklamayı yaparken, Brown'ın sahalardan uzak kalacağı süre teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

Fenerbahçe'de 4 gollü zaferin faturası ağır oldu! Archie Brown 2 ay sahalardan uzak kalacak
Emre Şen
Archie Brown

Archie Brown

İNG İngiltere
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapsa da maçın ardından gelen sağlık raporu tadı tuzu kaçırdı. Mücadele sırasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Archie Brown'ın durumu netleşti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: BAĞ YARALANMASI

Fenerbahçe de 4 gollü zaferin faturası ağır oldu! Archie Brown 2 ay sahalardan uzak kalacak 1

Sarı-lacivertli kulüp, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekilen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe de 4 gollü zaferin faturası ağır oldu! Archie Brown 2 ay sahalardan uzak kalacak 2

Kulüpten yapılan açıklamada süre belirtilmese de gelen bilgiler sakatlığın ciddi olduğu yönünde. Sağ ayak başparmak eklemindeki bağ yaralanması nedeniyle Archie Brown'ın yaklaşık 8 hafta (2 ay) sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu durum, şampiyonluk yarışında ve yaklaşan kupa maçlarında teknik direktör Tedesco'nun sol bek rotasyonunda planlarını değiştirmesine neden olacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dortmund'da "Yenge" krizi! Yıldız oyuncu aşkı uğruna gemileri yaktıDortmund'da "Yenge" krizi! Yıldız oyuncu aşkı uğruna gemileri yaktı
FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacakFIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Archie Brown
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.