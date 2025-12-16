Fenerbahçe'de 4 gollü zaferin faturası ağır oldu! Archie Brown 2 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapsa da maçın ardından gelen sağlık raporu tadı tuzu kaçırdı. Mücadele sırasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Archie Brown'ın durumu netleşti.
Sarı-lacivertli kulüp, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekilen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Kulüpten yapılan açıklamada süre belirtilmese de gelen bilgiler sakatlığın ciddi olduğu yönünde. Sağ ayak başparmak eklemindeki bağ yaralanması nedeniyle Archie Brown'ın yaklaşık 8 hafta (2 ay) sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu durum, şampiyonluk yarışında ve yaklaşan kupa maçlarında teknik direktör Tedesco'nun sol bek rotasyonunda planlarını değiştirmesine neden olacak.
