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Dortmund, Emre Can'ın biletini kesiyor! Sebebini duyan şaşırıyor...

14.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman milli takımı formasını terleten Türk asıllı futbolcu Emre Can'ın Borussia Dortmund macerası sona eriyor. Alman basınında çıkan habere göre Emre Can'ın, takımın eski teknik direktörü Marco Rose ile sorun yaşadığı gerekçesiyle disiplinsiz davranışları sebep gösterilerek satışa konuldu.

Dortmund, Emre Can'ın biletini kesiyor! Sebebini duyan şaşırıyor...
Emre Can

Emre Can

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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İddialara göre 2020 yılında 25 milyon euro karşılığında Juventus'tan gelen Emre Can sakatlıklar nedeniyle devamlılık sorunu yaşadı ve bekleneni veremedi. Ancak Bild'e göre Emre Can'ın takımdan gönderilmek istenmesinin başka bir sebebi var. Gazete, Dortmund'un 10 milyon euro bonservis ödenmesi halinde Emre Can'ı hemen satmaya karar verdiğini yazarken ayrılık kararının nedenini de yazdı.

TAKIMDAN GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Emre-Can-reacts-to-the-alleged-strike-list-Fake-News

Bild'in iddiasına göre Emre Can'ın takımın eski teknik direktörü Marco Rose'un konuşmasına müdahale etmesi nedeniyle soyunma odasında sorunlara yol açtı. Alman takımının yönetimi Emre Can'ın bu müdahalelerinden rahatsız ve bunları tekrarlamasından endişeli. Bu nedenle de Emre Can'ı takımdan göndermek istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
dortmund emre can
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