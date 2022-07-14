Dortmund, Emre Can'ın biletini kesiyor! Sebebini duyan şaşırıyor...

İddialara göre 2020 yılında 25 milyon euro karşılığında Juventus'tan gelen Emre Can sakatlıklar nedeniyle devamlılık sorunu yaşadı ve bekleneni veremedi. Ancak Bild'e göre Emre Can'ın takımdan gönderilmek istenmesinin başka bir sebebi var. Gazete, Dortmund'un 10 milyon euro bonservis ödenmesi halinde Emre Can'ı hemen satmaya karar verdiğini yazarken ayrılık kararının nedenini de yazdı.

TAKIMDAN GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Bild'in iddiasına göre Emre Can'ın takımın eski teknik direktörü Marco Rose'un konuşmasına müdahale etmesi nedeniyle soyunma odasında sorunlara yol açtı. Alman takımının yönetimi Emre Can'ın bu müdahalelerinden rahatsız ve bunları tekrarlamasından endişeli. Bu nedenle de Emre Can'ı takımdan göndermek istiyor.



