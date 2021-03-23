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Dorukhan'a şimdi de Celta Vigo talip oldu

23.03.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Betis'in teklif yaptığı bilinen Dorukhan Toköz'e bu kez bir başka İspanyol ekibi Celta Vigo'nun talip olduğu belirtildi.

Dorukhan'a şimdi de Celta Vigo talip oldu

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'e Celta Vigo'nun da talip olduğu öğrenildi.

İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında Milli oyuncunun da olduğunu yazdı. Real Betis'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.

Dorukan Toköz Beşiktaş'taki son sezonuna girerken kulüpteki yıllık alacağının artırılması talebini iletmiş, siyah beyazlı yönetim de Dorukhan'a kendi şartlarında yeni bir sözleşme önermişti.

24 yaşındaki orta alan oyuncusu Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 21 lig maçında 10 kez ilk 11'de forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Dorukhan Toköz
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