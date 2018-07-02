Beşiktaş'ın yeni transferi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, siyah beyazlıların yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. İsmim başka takımlarla da anılmıştı. Şenol hoca ve büyük futbolcularla birlikte oynamak için buraya geldim. Çok çalışarak kendimi saha içinde göstermek istiyorum. Benim için çok önemli fırsat. İnşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Öncelikle hocama sonrasında da yöneticilerimize teşekkür ederim. İlk geldiğimizde hocayla uzun uzun konuştuk. Farklı mevkilerde oynayabiliyorum. Stoper, orta saha, ileriye dönük orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev alabiliyorum. Ama burada defansif orta saha ve sağ bek mevkileri üzerine hocayla konuşmamız oldu. Önümüzdeki maçlarda görev alarak sonrasında karar vereceğimizi söyledik. Sağ bek ve defansif orta saha olarak kendimi daha iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı. "ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Beşiktaş'ta dostluk ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu ifade eden Toköz, "İletişimimiz çok iyi. Orkan'la da milli takımdan oda arkadaşıyız. Fatih de milli takımdaydı. Karşılıklı da oynadık. Onlar eski arkadaşım, onlarla iletişimim çok iyi. Takımdaki ağabeylerim beni çok iyi karşıladı. Dostluk ve arkadaşlık takım içinde çok iyi. Hem samimi hem de seviyeli bir arkadaşlık var" şeklinde konuştu.

"TAKIMA ALIŞTIKTAN SONRA DAHA İYİ BİR DORUKHAN GÖRECEKSİNİZ"

Spor Toto 1'inci Lig'den Süper Lig'e transfer olmasını da değerlendiren Dorukhan, "Mücadele gücü yüksek, sert ve koşuya dayalı bir ligden geldim. Üst ligde yani burada daha tekniğe dayalı, topla oynamaya daha öncelik verilen bir oyun anlayışı var. Ben de güç olarak kendimi yeterli hissediyorum. Takım arkadaşlarıma alıştıktan sonra ofansa, defansa ve skora katkı yapan bir Dorukhan göreceksiniz" dedi. "TOLGAY ARSLAN'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Örnek aldığı isim olarak Tolgay Arslan'ı söyleyen Dorukhan, "Defansif bir orta saha oynadığım için Tolgay Arslan'ı çok beğeniyorum. Atiba'yı defansif olarak beğeniyorum. Oğuzhan ağabey daha ofansif. Necip ağabeyi de beğeniyorum" ifadelerini kullandı. "BENİM İÇİN ZOR AMA GÜZEL OLACAK"

Çok tecrübeli ve iyi bir takıma geldiğine vurgu yapan orta saha oyuncusu, "İki sezon şampiyon olmuş ve büyük oyunculara sahip bir takıma geldim. Kariyerleri tartışılmaz. Aşağıdan gelerek takımdaki arkadaşlarımla mücadeleye girmek istiyorum. Onlardan gördüklerimi kendime alacağım. Deneyim olarak benden çok üstünler. Benim için zor ama güzel olacak" şeklinde konuştu.