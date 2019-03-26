SPOR

Dorukhan Toköz: Bu forma, çok ağır bir forma

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.03.2019 08:17 | Son Güncelleme

İkinci kez A Milli Takım formasını giyen ve başarılı bir performansa imza atan Dorukhan Toköz, “Türkiye olduğumuzun farkındayız. Bu forma çok ağır bir forma. İnşallah kim olursa önümüze gelen, yenmek için sahaya çıkacağız” dedi.

Dorukhan Toköz: Bu forma, çok ağır bir forma

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Eskişehirspor alt yapısında yetişen ve sezon başında Beşiktaş’a transfer olan Dorukhan Toköz, ilk kez ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Taraftarların da yoğun desteğini alan Toköz maç sonu açıklamalarında, “Benim için çok özel bir gece. Çünkü görüyorsunuz, taraftarlarımız da sahip çıktı. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum, hakları ödenmez. Benim için çok özel bir maçtı. İlk 11’i oynadım. Bu forma için her şeyi yaparız zaten. Bunu herkes biliyor. Buradan 6 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Hocamız sağ olsun gördüğünüz gibi 6 puan aldırdı bize. İnşallah daha iyi olacak. İstediğimiz yerlere geleceğiz Allah izin verirse. Tüm takımlar rakibimiz. Biz hepsini yenmek için sahaya çıkacağız. Türkiye olduğumuzun farkındayız. Bu forma çok ağır bir forma. İnşallah kim olursa önümüze gelen, yenmek için sahaya çıkacağız” dedi.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?''Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'
Milli futbolculardan galibiyet yorumuMilli futbolculardan galibiyet yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dorukhan Toköz a milli futbol takımı

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Eskişehir'de Moldova'yı dağıttık!

Eskişehir'de Moldova'yı dağıttık!

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

G.Saray'ı karıştıran fotoğrafın sırrı

G.Saray'ı karıştıran fotoğrafın sırrı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ve Belözoğlu açıkladı! Sezon sonu...

Ve Belözoğlu açıkladı! Sezon sonu...

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamit Altıntop: Pislik var, çamur var, el atılmıyor!

Milli maç öncesi şok sözler! 'Pislik var'

Dorukhan Toköz: Bu forma, çok ağır bir forma

'Bu forma, çok ağır bir forma'

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Milli futbolculardan galibiyet yorumu

Milli futbolculardan galibiyet yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım açıklaması

Cumhurbaşkanı'ndan A Milli Takım açıklaması

Şenol Güneş: İyi niyeti göreyim, herkesin ayağına giderim

Şenol Güneş'ten Moldova maçı yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.