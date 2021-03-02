SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Dorukhan Toköz transferinde sürpriz gelişme

Dorukhan Toköz transferinde sürpriz gelişme

02.03.2021 10:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dorukhan Toköz transferinde sürpriz gelişme

24 yaşındaki Dorukhan, Beşiktaş'a imza atma aşamasına geldi. Siyah-Beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'e en iyi teklifi yine kulübü Beşiktaş yaptı. Bu yüzden Dorukhan'ın, yuvada kalma ihtimali güçlendi.

Türkiye ve Avrupa'da birçok takımın gözdesi olan Dorukhan Toköz'e en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Bu teklif sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği genç oyuncunun yuvada kalma ihtimali güçlendi. 24 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmeler yapılıyordu. Dorukhan'ın kısa süre içinde son kararını vermesi bekleniyor.

BETIS'İN LİSTESİNDE YER ALIYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in de yakından ilgilendiği Dorukhan Toköz, bu sezon 24 resmi karşılaşmada sadece bin 224 dakika sahada kaldı. Dorukhan bu süre içinde takımına 3 asist yaparak skor katkısında bulundu. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Dorukhan 2018 yılında Eskişehirspor'dan 150 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. (AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
Sergen Yalçın'dan flaş Salih Uçan hamlesiSergen Yalçın'dan flaş Salih Uçan hamlesi
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Dorukhan Toköz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışan darp edilmişti! Bir saldırı daha

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışan darp edilmişti! Bir saldırı daha

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Cenk'in babası transferi açıkladı! Ama Beşiktaş'a değil...

Cenk'in babası transferi açıkladı! Ama Beşiktaş'a değil...

F.Bahçe'de Perotti'nin yerine o geliyor

F.Bahçe'de Perotti'nin yerine o geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Beşiktaş liderliğe uçuyor!

Beşiktaş liderliğe uçuyor!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Diğer Haberler

Dorukhan Toköz transferinde sürpriz gelişme

Dorukhan Toköz transferinde sürpriz gelişme

Sergen Yalçın'dan flaş Salih Uçan hamlesi

Sergen Yalçın'dan flaş Salih Uçan hamlesi

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri

Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatyaspor

Cenk Tosun'un babasından transfer açıklaması! CSKA Moskova...

Cenk'in babası transferi açıkladı! Ama Beşiktaş'a değil...

Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

Vincent Aboubakar sözünü tuttu

Vincent Aboubakar sözünü tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.