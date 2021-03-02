Dorukhan Toköz transferinde sürpriz gelişme

Türkiye ve Avrupa'da birçok takımın gözdesi olan Dorukhan Toköz'e en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Bu teklif sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği genç oyuncunun yuvada kalma ihtimali güçlendi. 24 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmeler yapılıyordu. Dorukhan'ın kısa süre içinde son kararını vermesi bekleniyor.

BETIS'İN LİSTESİNDE YER ALIYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in de yakından ilgilendiği Dorukhan Toköz, bu sezon 24 resmi karşılaşmada sadece bin 224 dakika sahada kaldı. Dorukhan bu süre içinde takımına 3 asist yaparak skor katkısında bulundu. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Dorukhan 2018 yılında Eskişehirspor'dan 150 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. (AKŞAM)

