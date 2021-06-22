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Dorukhan Toköz'ün takımı belli oluyor!

22.06.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve yönetimin uzatma teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor.

Dorukhan Toköz'ün takımı belli oluyor!

Eskişehirspor'dan Beşiktaş 'a gelerek burada takımın önemli isimlerinden birisi haline gelen ve milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz, siyah beyazlı takımın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılmıştı.

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yeni takımı belli oluyor. Türkiye'den Fenerbahçe 'nin ilgilendiği milli yıldız için Avrupa'dan da isteklerin olduğu biliniyor.

Dorukhan Toköz'ün öncelikli hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğu ve menajeriyle bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR

Dorukhan Toköz için Avrupa'dan en çok İspanya'dan teklif geldi. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Celta Vigo, Espanyol ve Granada ile görüşmek için İspanya'ya gitti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta görev aldı ve 3 asistlik performansla oynadı.

Dorukhan Toköz, A Milli Takım 'la EURO 2020'de sadece 4 dakika forma giyebildi.

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