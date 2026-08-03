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Chelsea, İngiliz futbolcu Jordan Henderson'u renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, orta saha oyuncusu Jordan Henderson'u transfer etti.

Chelsea, İngiliz futbolcu Jordan Henderson'u renklerine bağladı
Cevdet Berker İşleyen

Kulüpten yapılan açıklamada, Brentford ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq ve Hollanda'nın Ajax takımlarında forma giyen Henderson, geçen sezon Brentford ile Premier Lig'e dönerek 32 maça çıkmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Panama'yı 2-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren deneyimli oyuncu, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk İngiliz olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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