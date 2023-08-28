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Döşemealtı Badem Şenlikleri, karnaval havasında yapıldı

28.08.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döşemealtı Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ’Badem Şenlikleri’ binlerce vatandaşın katılımıyla karnaval eğlencesi havasında yapıldı.

Döşemealtı Badem Şenlikleri, karnaval havasında yapıldı

Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede çocuklar için özel etkinlik ve oyun alanları kuruldu. Şenliğe katılanlara çeşitli ikramlar yapılırken Belediye Başkanı Turgay Genç, kültürel ve yöresel değerlere sahip çıkarak bir süredir ara verilen Badem Şenliklerinin daha görkemli olarak bundan sonra da sürdürüleceğini söyledi.

Döşemealtı Belediyesi 7. Badem Şenlikleri Başkan Turgay Genç tarafından projelendirilen vatandaşın hizmetine sunulan mahallenin ilk kent meydanının da yapıldı. Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla gelin gibi süslenen şenlik alanı ilk olarak çocuklar için açıldı. Minik ziyaretçiler kendileri için hazırlanan etkinlik ve oyun alanında gönüllerince eğlendi. Çocuklara dondurma ve oyuncak dağıtılırken, etkinliğe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Badem şenliklerinde ilk olarak Canan Kavut ardından da Hüseyin Kalkan sahne alırken, finalde Oğuz Aksaç en sevilen şarkı ve türkülerini Bademağacı sakinleri için seslendirdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, geceye katılan sanatçılara ilçenin kültürel mirası olan Döşemealtı Halısı hediye etti. Genç, katılan herkese teşekkür ederek, mahalleye yapılması planlanan yeni yol ve yatırımların da müjdesini verdi.

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