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Douglas'a Süper Lig'den iki talip

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:32 | Son Güncelleme

Siyah-Beyazlılar'da kadroda düşünülmeyen Douglas için Süper Lig'den iki talip çıktı.

Douglas'a Süper Lig'den iki talip

Beşiktaş'ta teknik ekibin kadroda düşünmediği Douglas'a; Süper Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor ve Hatayspor talip oldu.

Sakatlığını atlatan ve yaptığı idmanlarla beraber hazır duruma gelen tecrübeli futbolcunun, bu 2 kulüpten birine bonservisiyle birlikte gönderilmesi bekleniyor.

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