Douglas'a Süper Lig'den iki talip

Beşiktaş'ta teknik ekibin kadroda düşünmediği Douglas'a; Süper Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor ve Hatayspor talip oldu.

Sakatlığını atlatan ve yaptığı idmanlarla beraber hazır duruma gelen tecrübeli futbolcunun, bu 2 kulüpten birine bonservisiyle birlikte gönderilmesi bekleniyor.

