Douglas'a Süper Lig'den iki talip

Beşiktaş'ta teknik ekibin kadroda düşünmediği Douglas'a; Süper Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor ve Hatayspor talip oldu.
Sakatlığını atlatan ve yaptığı idmanlarla beraber hazır duruma gelen tecrübeli futbolcunun, bu 2 kulüpten birine bonservisiyle birlikte gönderilmesi bekleniyor.
G.Saray da istemişti, TFF 1 Lig'e transfer oldu
Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması
Zahavi'den flaş transfer açıklaması!
Gökhan Töre Beşiktaş'ta!
Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!
''Bu kadın çok bilinçsiz''
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif
'Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu'
Flaş! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum