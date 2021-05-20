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Douglas Costa, Gremio'ya transfer oldu

20.05.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı nedeniyle son dönemde gözden düşen Douglas Costa, Brezilya ekiplerinden Gremio'ya transfer oldu.

Douglas Costa, Gremio'ya transfer oldu

Yaz aylarının ilk sürpriz transferi gerçekleşti. Bonservisi Juventus'ta olan Brezilyalı Douglas Costa, altyapısından yetiştiği kulüp olan Gremio'ya geri döndü.

Brezilya ekibinin 30 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Juve'de kazandığı maaşın yarısından daha düşük bir ücret vereceği bildirildi. Öte yandan oyuncu için yapılan anlaşmada oynadığı maç sayısı ve başarılar karşılığında bonus maddeleri olduğu da kaydedildi.

2010'da Gremio'dan Shakhtar'a 8 milyon euro bonservisle Avrupa'ya açılan Douglas Costa, 5 yıllık büyük performansının ardından 30 milyon euroya Bayern'e imza atmıştı. 2018'de Juventus'a 40 milyona imza atan Douglas Costa daha sonra Bayern'e kiralandı.

Bu sezon toplam 22 maça çıkan Douglas Costa, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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