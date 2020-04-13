Douglas Costa karantina günlerini eğlenceli bir şekilde geçiriyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ülkesi Brezilya'da yardım malzemesi dağıtmıştı. Costa, arabasına yüklediği gıda malzemelerinden oluşan paketleri kız arkadaşı ve annesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

KARANTİNA GÜNLERİNİ EVDE GEÇİRİYOR

Yıldız oyuncu karantina günlerinde evde canı sıkılınca eşiyle birlikte farklı şeyler yapmaya başladı. Douglas Costa, "Umarım sezon bir an önce başlar, artık evde yapacak bir şey kalmadı." notuyla bu gönderiyi paylaştı.





