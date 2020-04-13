Douglas Costa karantina günlerini eğlenceli bir şekilde geçiriyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ülkesi Brezilya'da yardım malzemesi dağıtmıştı. Costa, arabasına yüklediği gıda malzemelerinden oluşan paketleri kız arkadaşı ve annesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.
Yıldız oyuncu karantina günlerinde evde canı sıkılınca eşiyle birlikte farklı şeyler yapmaya başladı. Douglas Costa, "Umarım sezon bir an önce başlar, artık evde yapacak bir şey kalmadı." notuyla bu gönderiyi paylaştı.
Emre Mor'dan transfer açıklaması!
Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!
Yıldız isim koronavirüs günlerini anlattı
Lig devam ederse sahaya çıkmayız!
Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması
Üçüncü transfer dönemi geliyor...
Lugano'dan flaş Edison Cavani itirafı
BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı andı
Antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor
Talisca'nın satış fiyatı dudak uçuklattı
Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi
Uğurcan Çakır: Çok özledim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum