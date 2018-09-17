Douglas Costa'nın rakibine tükürmesi İtalya'da gündem oldu!

Tuttosport gazetesinde yer alan ve Costa’nın davranışlarının "çılgınlık" olarak tanımlandığı haberde, "Irkçı bir provokasyonu takiben yaşanan dirsek, kafa, tekme atma girişimi ile tükürmeden oluşan beş dakikalık çılgınlık, Douglas Costa ve Juventus’un başını belaya sokabilir. Alacağı ceza nedeniyle takımın Costa’yı bir süre kaybetmesi söz konusu." değerlendirmesinde bulunuldu.

İtalya'nın ANSA ajansında yer alan haberde, Costa’nın Sassuolo maçında rakibine yönelik hareketlerinin Juventus’un galibiyetini gölgelediği belirtilerek, "Juventus, harika bir öğleden sonra geçirebilirdi ama Federico Di Francesco’ya tüküren Douglas Costa’nın çılgınlığı bunu mahvetti. Costa’nın bu hareketi, Juventus-Sassuolo maçının olumsuz tarafı oldu. Brezilyalı futbolcu, aklını yitirip rakibine kafa, dirsek ve tekme attı." ifadelerine yer verildi.

La Gazzetta dello Sport gazetesinde Costa'nın alabileceği cezanın süresine ilişkin verilen haberde, "Hakem, Costa'nın davranışını göremese de VAR sistemi, oyuncunun direkt kırmızı kart görmesi gerektiği konusunda yardımcı oldu. Bu davranışları Costa'ya pahalıya mal olabilir. Rakibine tükürdüğü için en az 3 maç olacak cezası, şiddetli hareketleri de hesaba katıldığında 5 maça kadar çıkabilir." yorumu yapıldı.

Öte yandan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Costa'nın provokasyona gelmemesi gerektiğini savunarak, "Farklı davranmak zorundaydı. Costa, oyuna çok iyi girdi. Tepkisinden dolayı şaşırdım. Aslında iyi biridir, bu olaydan dolayı üzgünüm. Ceza alacak ve doğru olan da bu. Bu yıl en önemli şey provokasyona gelmemek olacak." diye konuştu.

Costa ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hatalı olduğunu kabul ederek, "Bu tepki için bütün Juventus taraftarlarından özür diliyorum. Ayrıca tüm iyi ve kötü zamanlarda yanımda olan takım arkadaşlarımdan da özür dilerim. Bir hata yaptım, farkındayım ama bu tek hareket, tüm kariyerim boyunca yaptıklarımın karşılığı değil." ifadelerini kullandı.





