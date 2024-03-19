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"Down sendromluların olimpiyatı" olarak adlandırılan Trisome Oyunları, yarın Antalya'da başlayacak

AA AA
19.03.2024 11:12
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"Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve 33 ülkeden 488 sporcunun katılacağı Trisome Oyunları, yarın Antalya'da açılış seremonisiyle başlayacak.

Dünya Down Sendromlu Sporcular Federasyonu (SUDS) tarafından düzenlenen Trisome Oyunları'nın ikincisi konumundaki 2024 yılı organizasyonuna; futsal, basketbol, atletizm, yüzme, cimnastik, judo, tenis ve masa tenisi branşlarında 33 ülkeden 488 sporcu ile antrenör, idareci ve refakatçinin de olduğu 800'ü aşkın katılımcı bekleniyor.

İlk kez İtalya'nın Floransa kentinde 2016 yılında düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome) ikincisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 20-26 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 8 branşta 86 sporcu ile madalya mücadelesi vereceği 2024 Trisome Oyunları'nın açılış seremonisi yarın saat 11.00'de Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

Organizasyona, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Çekya, Azerbaycan, Macaristan, Hırvatistan, İrlanda, Arnavutluk, Arjantin, Avusturalya, Brezilya, Bulgaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Güney Afrika, Venezuela'nın da aralarında bulunduğu 33 ülke sporcuları kayıt yaptırdı.

Antalya'da oyunlar, 8 branşta 5 ayrı spor tesisinde gerçekleştirilecek. Atletizm ve cimnastik, Zeytinköy Spor Kompleksi'nde, futsal, basketbol, judo ve masa tenisi, Antalya Spor Salonu'nda, yüzme, Antalya Yüzme Havuzu'nda, tenis ise ATK Tenis Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

AYDIN: "8 BRANŞIN DÜNYA ŞAMPİYONASINI DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Antalya 2024 Trisome Oyunları'nı AA muhabirine değerlendiren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, dünyanın en özel sporcularını böylesine büyük bir organizasyonla Antalya'da ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Antalya'mızda Trisome Oyunları'nın tüm katılımcılara güzel anılar bırakmasını diliyorum. Burada oyunlar içinde ayrıca 8 branşın dünya şampiyonasını da gerçekleştireceğiz. Yarışacak bu mükemmel sporculara başarılar diliyorum. Down sendromlu sporcularımız gurur kaynağımız. Federasyon olarak her zaman sporcularımızın yanındayız, destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

TÖSSFED olarak engelleri aşarak ülkedeki bütün down sendromlu çocuklara ulaşmak ve onları spora kazandırmak için çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Amacımız down sendromlu sporcularımızın tüm spor müsabakalarına rahatlıkla ve mutlu bir şekilde katılabilmelerini sağlamak. Ayrıca down sendromlu sporcularımızın istihdama sağlayacağı katkı da bizim için çok değerli. Bu çocukların azimleri, sorunlarla mücadele kararlılıkları ve hayata bakış açıları onlar için bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor." diye konuştu.

Antalya'nın uluslararası organizasyonlar için kendisini kanıtlamış bir şehir olduğunu da aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Oyunlar için 33 ülkeden 800'ün üzerinde sporcu ve yakınlarının geldiği Antalya'da, bütün katılımcılara misafirperverliğimizi göstereceğiz. Bu vesileyle, ülkemizde özel sporcularımızın her zaman yanında yer alan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a, destekçilerimize, sponsorlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Müsabakalara katılan antrenör, yönetici, görevli, gönüllü, hakem ve down sendromlu sporcularımıza güzel anılar kazanacakları unutulmaz bir spor etkinliği diliyorum. Down sendromlu sporcularımızla gurur duyuyoruz ve hepinizi 2024 Trisome Oyunları'na bekliyoruz."

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