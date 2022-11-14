Doya Doya Moda 14 Kasım günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda Ayça Erbaş kimdir? Yarışmaya yeni dahil oldu

Doya Doya Moda yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kitledi. Her gün farklı konseptle kombin yapan yarışmacılar, en yüksek puanı almak için birbirleriyle yarışıyor. Peki Doya Doya Moda 14 Kasım günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda Ayça Erbaş kimdir? İşte merak edilenler...

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programında hafta içi 5, hafta sonu 10 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor.

Doya Doya Moda programında bugünün birincisi 20 puanla Elisa Durulay oldu.

DOYA DOYA MODA 14 KASIM PUAN DURUMU

Aleyna:10 puan

Hülya: 11 puan

Esra: 10 puan

Özlem: 11 puan

Elisa: 20 puan

Eda: 17 puan

Ayça: 14 puan

AYÇA ERBAŞ KİMDİR?

Ayça Erbaş Doya Doya Moda programının yarışmacı kadrosuna dahil oldu. Bununla birlikte kim olduğu araştırılmaya başlandı. Yüzünü sadece jüriye göstermek istemesi bir hayli dikkat çekti. Yasemin Yıılmaz ise 'Ne kadar güzel bir yüzün var' sözleriyle Erbaş'ı övdü.

23 yaşındaki Ayça Erbaş 1.60 metre boyundadır. 36 beden olan yarışması havalı, dikkat çeken ve yeri geldiğinde özendiren bir tarzı olduğunu ifade etti.



