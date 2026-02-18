İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı set durdu! Cennetin Çocukları oyuncuları eve döndü

İsmail Hacıoğlu uyuşturucu operasyonu kapsamında 17 Şubat Pazartesi gecesi 03.00 sıralarında dizi çekimi için gittiği Ayvalık’taki evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Oyuncur, operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü için aynı gün İstanbul’da Küçükçekmece Narkotik Büro’ya getirildi. Hacıoğlu hakkında henüz karar çıkmazken sete ara verildi.

İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü oynadığı TRT1’in Motto Yapım imzalı “Cennetin Çocukları” dizisinin setinde de kaos yaşanıyor.

ÇEKİMLER DURDURULDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi ekibi dün iş programını değiştirip Hacıoğlu’nun olmadığı sahneleri çekti. Ancak belirsizlik devam ettiği için ekip çekimi durdurup Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a dönmeye karar verdi.

2 haftalık stok bölümü olan dizinin durumu başrol oyuncusu Hacıoğlu’nun ifadesi ve test sonuçlarına göre belirlenecek. Gelişmelere göre dizide hikâye değişikliğine gidilecek.