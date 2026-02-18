MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı set durdu! Cennetin Çocukları oyuncuları eve döndü

Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu çekimler sürerken gözaltına alındı. Oyuncu hakkındaki gözaltı kararı tüm seti etkiledi. Cennetin Çocukları ekibi İstanbul'a gönderildi.

İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı set durdu! Cennetin Çocukları oyuncuları eve döndü

İsmail Hacıoğlu uyuşturucu operasyonu kapsamında 17 Şubat Pazartesi gecesi 03.00 sıralarında dizi çekimi için gittiği Ayvalık’taki evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Oyuncur, operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü için aynı gün İstanbul’da Küçükçekmece Narkotik Büro’ya getirildi. Hacıoğlu hakkında henüz karar çıkmazken sete ara verildi.

İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı set durdu! Cennetin Çocukları oyuncuları eve döndü 1

İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü oynadığı TRT1’in Motto Yapım imzalı “Cennetin Çocukları” dizisinin setinde de kaos yaşanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böyle gözaltına alınmış! Ayvalık'tan İstanbul'a getirildi Böyle gözaltına alınmış! Ayvalık'tan İstanbul'a getirildi

ÇEKİMLER DURDURULDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi ekibi dün iş programını değiştirip Hacıoğlu’nun olmadığı sahneleri çekti. Ancak belirsizlik devam ettiği için ekip çekimi durdurup Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a dönmeye karar verdi.

İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı set durdu! Cennetin Çocukları oyuncuları eve döndü 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böyle gözaltına alınmış! Ayvalık'tan İstanbul'a getirildi Böyle gözaltına alınmış! Ayvalık'tan İstanbul'a getirildi

2 haftalık stok bölümü olan dizinin durumu başrol oyuncusu Hacıoğlu’nun ifadesi ve test sonuçlarına göre belirlenecek. Gelişmelere göre dizide hikâye değişikliğine gidilecek.

İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı set durdu! Cennetin Çocukları oyuncuları eve döndü 3


Öte yandan dizinin diğer başrolü Özgü Kaya'nın sevgilisi Murat Dalkılıç da aynı operasyonda gözaltına alındı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olay tazminat! Metin Akpınar kaybettiOlay tazminat! Metin Akpınar kaybetti
Merakla beklenen dizinin kanalı belli olduMerakla beklenen dizinin kanalı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Özgü Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.