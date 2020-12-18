Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 18 Aralık Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Pendik'te 2 saatlik alışverişe çıkan yarışmacıların bütçeleri 600 TL iken, konsept ise Kemal Doğulu'nun konseptleri oldu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da Birben Coşkun haftanın birincisi olarak altın kolyenin sahibi oldu.

17 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasının jürisi olan Kemal Doğulu, bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.

