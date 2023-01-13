Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu, kim elendi? Doya Doya Moda 13 Ocak 2023 puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Haftanın 5 günü kıyasıya rekabetin verildiği programda bugün verilecek puanların ardından bir kişi kolyenin sahibi olacak bir kişi ise hayallerine veda edecek. Tüm yarışma takipçileri ise Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu, kim elendi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte Doya Doya Moda 13 Ocak 2023 puan durumu...
Doya Doya Moda bu hafta birinci olan isim henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Doya Doya Moda bu hafta elenen isim de henüz açıklanmadı.
Doya Doya Moda güncel puan durumu açıklandığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.
Hülya puan
Eda puan
Melike puan
Aleyna puan
Su puan
Deren puan
Özlem puan
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez