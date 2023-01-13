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Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu, kim elendi? Doya Doya Moda 13 Ocak 2023 puan durumu

13.01.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda'da bugün haftanın final günü. Bugün yarışmacılar “Yarışmacı arkadaşımın düğününe gidiyorum” konsepti için hazırlandılar. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı programda yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Bugün en yüksek puanı alan kişi kolyenin sahibi olurken, bir kişi de yarışmaya veda edecek. Peki, Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu, kim elendi? Doya Doya Moda 13 Ocak 2023 puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu, kim elendi? Doya Doya Moda 13 Ocak 2023 puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Haftanın 5 günü kıyasıya rekabetin verildiği programda bugün verilecek puanların ardından bir kişi kolyenin sahibi olacak bir kişi ise hayallerine veda edecek. Tüm yarışma takipçileri ise Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu, kim elendi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte Doya Doya Moda 13 Ocak 2023 puan durumu...

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda bu hafta birinci olan isim henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda bu hafta elenen isim de henüz açıklanmadı.

doya doya moda

DOYA DOYA MODA 13 OCAK PUAN DURUMU BELLİ Mİ?

Doya Doya Moda güncel puan durumu açıklandığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Hülya puan

Eda puan

Melike puan

Aleyna puan

Su puan

Deren puan

Özlem puan

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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